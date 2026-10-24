Řezník varuje před 1 chybou při uchovávání masa v lednici. Dělá ji většina Čechů a maso se kazí za 2 dny

Kus krkovice nebo balíček mletého masa z nákupu obvykle skončí tam, kde je v lednici zrovna volno. Právě na téhle maličkosti ale záleží, jestli maso vydrží do víkendu, nebo půjde do koše dřív, než se k vaření dostanete. Hygienici i lidé, kteří s masem pracují denně, mají pro jeho uložení jasné doporučení. Doma se na něj ale snadno zapomíná.
Dva dny jsou u mletého masa horní hranice
Nejméně času dává lednice mletému masu a drůbeži. Zpracovat byste je měli do jednoho až dvou dnů od nákupu, a to i tehdy, když leží na tom nejlepším místě. Steakům, kotletám a větším kusům na pečení dává lednice delší lhůtu, obvykle tři až pět dní. Mleté maso koupené v pondělí odpoledne by tedy mělo skončit na pánvi nejpozději ve středu.
Rezervu v těchto lhůtách nehledejte. Pokud maso leží v teplejší části lednice, začne se kazit ještě dřív. Proto rozhoduje, kam balíček po příchodu z obchodu odložíte.
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Teplota ve dveřích lednice se mění víc než kdekoli jinde uvnitř. Při každém otevření se do nich dostane teplý vzduch z kuchyně. Často tam přitom končí právě balíček, který se jinam nevešel, nebo maso, které má být po ruce na večeři. Lahve s pitím takové výkyvy snesou bez potíží. Syrovému masu ale škodí, protože při každém takovém oteplení dostanou bakterie prostor se množit a maso pak vydrží kratší dobu.
Přihrádky ve dveřích se při každém otevření lednice ohřejí a syrové maso v nich vydrží kratší dobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ani horní police pro maso není dobré místo, a to kvůli háčku, který s teplotou vůbec nesouvisí.
Šťáva z masa nesmí kapat na hotové jídlo
Z balíčku masa často vyteče šťáva a ta míří vždycky dolů. Když maso leží nad miskou bramborového salátu, nakrájeným melounem nebo zbytkem nedělního dortu, kapky skončí na jídle, které půjde rovnou na talíř.
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Právě tady je největší riziko, protože hotové jídlo už nikdo nezahřeje a bakterie v něm nemá co zničit. Hygienici tomuto přenosu říkají křížová kontaminace. U syrového masa a drůbeže ji spojují hlavně s bakteriemi, jako je salmonela nebo kampylobakter. Kdo maso uloží pod všechno ostatní a navíc ho zavře do krabičky nebo postaví na talíř, tohle riziko výrazně sníží.
Nejníž je v lednici nejchladněji
Chladný vzduch má vyšší hustotu než teplý, proto se drží u dna lednice. Pro syrové maso je tedy nejlepší spodní police nad zásuvkami se zeleninou. Výjimkou jsou lednice s přihrádkou určenou přímo pro maso. Tu samozřejmě využijte. V praxi to znamená lednici trochu přeskládat, tedy pomazánky, uzeniny na svačinu a krabičky s uvařeným jídlem posunout výš a maso dát dospod.
Jak se jednotlivá místa v lednici hodí pro syrové maso, shrnuje následující tabulka:
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Místo v lednici Proč Pro syrové maso Přihrádky ve dveřích teplota kolísá nejvíc, při každém otevření se sem dostane teplý vzduch z kuchyně špatná volba Horní police šťáva z masa může kapat na jídlo uložené níž není ideální Spodní police nad zásuvkami se zeleninou chladný vzduch se hromadí na dně lednice nejlepší
Samotné umístění ale nestačí, když je celá lednice nastavená na příliš vysokou teplotu. Ideální je držet ji zhruba mezi 1 a 4 °C. Jakmile teplota přesáhne 5 °C, potraviny se kazí znatelně rychleji. Jestli ukazatel na displeji odpovídá skutečnosti, prozradí obyčejný teploměr do lednice.
Talíř pod maso a mrazák v záloze
Nejpraktičtější je dávat maso do krabičky s víkem. Když po ruce žádná není, poslouží i obyčejný talíř nebo tácek, na kterém se pod balíčkem zachytí všechno, co z masa vyteče. Při nehodě pak stačí vyndat a umýt jednu nádobu místo celé police.
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Plánujete vařit až za týden? Pak maso v lednici nenechávejte a uložte ho do mrazáku hned po nákupu. Na mrazicí sáček napište fixou datum a před zavřením z něj vytlačte co nejvíc vzduchu. Ušetříte si tak hádání nad zamrzlými balíčky, u kterých už nikdo neví, co v nich je a odkdy.
Zdroje: https://news.samsung.com/cz/tipy-jak-skladovat-a-pecovat-o-potraviny-v-lednici-pred-posledni-grilovackou-sezony, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednicka-potraviny-skladovani.html, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/lednicka3-12004.pdf, https://www.tastingtable.com/2107037/should-you-remove-raw-meat-packaging-before-storing, https://rhug.co.uk/journal/how-to-store-meat-safely, https://energozrouti.cz/clanek/teplota-smart-lednice-nastaveni, https://energozrouti.cz/clanek/bylo-odhaleno-kam-dat-maso-do-lednice-aby-dele-vydrzelo-cerstve