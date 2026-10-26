Řezník varuje před 1 chybou při pečení kachny. Dělá ji většina Čechů a maso je pak suché jako podrážka

Kachna voní celým bytem, kůrka začíná zlátnout a ruka sama sáhne po vidličce. Přece stačí jen zkusit, jestli je maso už měkké. Právě v tuhle chvíli se ale nedělní oběd může pokazit, i když všechno ostatní proběhlo podle receptu.
Lidé, kteří s masem pracují každý den, na tuhle chybu upozorňují stále dokola. Je to pohyb tak samozřejmý, že ho doma dělá spousta lidí bez přemýšlení. Výsledkem bývá kachna, která na pekáči vypadá skvěle, jenže na talíři je tuhá a suchá.
Vidlička, která kachně vezme šťávu
Každý vpich do svaloviny otevře šťávě cestu ven. Maso ji pak během pečení pouští do pekáče a uvnitř zůstávají vysušená vlákna. Jeden pokus ještě pohromu nezpůsobí. Kdo ale kachnu kontroluje každou půlhodinu, udělá z ní za odpoledne pořádné řešeto.
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„Do masa byste vůbec neměli píchat,“ radí šéfkuchař Roman Vaněk v receptu na pečenou kachnu, který připravil pro Rohlík.cz. Na stejném pravidle stojí i další kuchařské návody, české i zahraniční. Šťáva, která jednou vyteče, se do masa už nevrátí.
Jak poznat upečenou kachnu bez píchání
Jestli je kachna hotová, se dá vyzkoušet jinak a bez ztráty šťávy. Chytněte kachnu za konec stehna a zkuste s ním opatrně pohnout. Upečená je ve chvíli, kdy stehno povolí a kost se dá bez námahy pootočit. Drží-li pevně, nechte kachnu péct dál a zkoušku za chvíli zopakujte.
Test zabere pár vteřin a maso zůstane neporušené. Hodí se proto i na kontrolu v průběhu pečení, kdy byste jinak sahali po vidličce nebo noži. Stehno berte přes utěrku nebo kuchyňskou rukavici, protože kost i kůže jsou po vytažení z trouby pořádně horké.
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Druhou polovinu úspěchu tvoří trpělivost. Troubu nastavte nízko, někam mezi 120 a 150 °C, a počítejte s tím, že v ní kachna podle své velikosti a zvoleného postupu stráví klidně několik hodin. Maso tak měkne pozvolna a podkožní tuk se z něj stihne v klidu vypéct. Pomalé pečení navíc nevyžaduje neustálý dohled, takže mezitím stihnete připravit zelí i knedlíky.
Nízká teplota kolem 120 až 150 °C nechá maso pozvolna změknout a tuk se mezitím v klidu vypeče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Křupavou kůrku zajistí až samotný závěr. Těsně před koncem troubu rozpalte zhruba na 200 °C a z pekáče předtím odlijte skoro všechno sádlo. Kůže, která se dál smaží ve vlastním tuku, zůstává měkká a mastná. V suchém horku za chvilku zezlátne a zkřehne.
Sádlo, které odlijete, nevyhazujte. Ve sklenici vydrží v lednici a poslouží třeba na zelí nebo brambory.
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Obě fáze pečení přehledně shrnuje následující tabulka:
Fáze Teplota Jak dlouho Co přináší Na co myslet Pomalé pečení zhruba 120 až 150 °C i několik hodin podle velikosti ptáka a zvoleného postupu maso měkne pozvolna a podkožní tuk se stihne vypéct nevyžaduje neustálý dohled Závěrečné dopečení kolem 200 °C krátce křupavou kůrku předtím z pekáče odlijte skoro všechno sádlo Kam kachnu propíchnout smíte
Propichovat kachnu se přitom vyplatí, jen vpich musí mířit správným směrem. Pod kůží nosí kachna tlustou zásobu tuku, který se v teple trouby postupně rozpouští. Když nemá kudy odtéct, zůstane v kůži a ta je po upečení gumová a mastná.
Pomůže obyčejné párátko nebo špička ostrého nože. Při propichování myslete na tři věci:
Přečtěte si také: Ani mouka, ani smetana. Houbová omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou máte v lednici hrot veďte skoro souběžně s povrchem, aby zůstal v kůži a tuku a do masa nepronikl; nejvíc vpichů udělejte tam, kde je tuková vrstva nejsilnější; propichujte hlavně na začátku pečení, kdy to má největší smysl.
Tuk pak stéká do pekáče a maso pod ním zůstává celé.
Čtvrt hodiny, na kterou se vyplatí počkat
Upečenou kachnu nekrájejte hned po vytažení z trouby. Dejte jí zhruba patnáct minut klidu, stačí ji lehce přikrýt. Šťáva v mase se za tu dobu usadí a při prvním řezu nesteče na prkénko. Čtvrthodinu čekání využijete k ohřátí příloh a prostření stolu.
Čtvrthodina odpočinku po vytažení z trouby udrží šťávu v mase i při prvním řezu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo vydrží tuhle krátkou pauzu a předtím nechá vidličku v zásuvce, dočká se masa, které je měkké a šťavnaté až do posledního sousta.
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Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/22-pecena-kachna-se-zelim, https://www.tastingtable.com/1611008/mistakes-to-avoid-cooking-duck, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-recepty-na-svatomartinskou-husu-a-kachnu-40448832, https://cnn.iprima.cz/nejlepsi-svatomartinske-recepty-pomalu-pecena-husa-i-rohlicky-zkuste-staroceskou-prilohu-452745, https://forbes.cz/na-svateho-martina-nejlepsi-je-husina-a-to-ta-pomalu-pecena/, https://www.rohlik.cz/tema/pecena-kachna