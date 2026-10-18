Řezník radí Čechům: žebra nikdy nedávejte rovnou do trouby. Maso bude padat od kosti díky 1 kroku předem

Pekáč voní celým bytem, kůrka na žebrech je tmavá a lesklá, a pak přijde zklamání. Maso drží na kosti, jako by bylo přilepené, a bez nože se k němu nedostanete. Takový nedělní oběd zažil skoro každý, kdo kdy žebra pekl.
Rada z nadpisu se v různých obměnách opakuje v kuchařských návodech i grilovacích příručkách. Stojí na jednoduché myšlence, že žebra musí nejdřív změknout a teprve potom se mají opékat.
Za tuhým masem stojí kolagen
Žebra patří k částem prasete, kde je hodně pojivové tkáně. Drží ji pohromadě bílkovina kolagen, která se v prudkém žáru stahuje, vymačkává z masa šťávu a dělá ho gumovým.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Když ale dostane vlhko, mírnou teplotu a dostatek času, postupně se rozpouští a mění v želatinu. Ta na sebe naváže tekutinu, takže maso zůstane šťavnaté a od kosti se odděluje samo.
Proto syrová žebra v rozpálené troubě často dopadnou špatně. Než pojivová tkáň stihne povolit, povrch se začne připalovat a maso vysychá.
Než žebra půjdou do vody, sundejte blánu
Na vnitřní straně žeber, tam, kde jsou vidět kosti, je tenká a pevná blána. Při vaření ani pečení nezměkne a koření přes ni do masa neprojde.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí
Stáhnout ji je otázka chvilky:
pod blánu u jedné z kostí se opatrně podsune tupá strana nože nebo rukojeť lžičky, uvolněný cíp se chytí mezi prsty, blána se pomalým tahem sloupne podél celé řady kostí.
Pokud blána místy strhne i trochu masa, výsledku to neuškodí. Drobné odřezky můžete rovnou přihodit do hrnce k žebrům.
Hrnec s vodou udělá většinu práce
Krok, který rozhoduje o výsledku, se odehraje ještě na sporáku:
Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu žebra se naskládají do hrnce a zalijí vodou tak, aby žádný kus nevyčníval nad hladinu; přisolí se a hrnec se přikryje; jakmile voda začne vřít, plamen se stáhne na minimum a maso se nechá jen zvolna probublávat.
Doba se v návodech liší podle velikosti kusů a pohybuje se zhruba od tří čtvrtí hodiny do hodiny a půl. Měkkost poznáte podle toho, že se maso začne stahovat a konce kostí z něj vykouknou.
Pomalé probublávání v osolené vodě změkčí žebra ještě předtím, než přijdou do trouby. Ilustrační foto. Zdroj: Betül Nur Akyürek / Pexels.
Vodu klidně ochuťte tím, co máte rádi, třeba kmínem, plátky zázvoru nebo pár bobulemi jalovce. Vývar, ve kterém se žebra vařila, po vytažení masa nevylévejte. Poslouží jako základ polévky nebo omáčky k jinému jídlu.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut Trouba už jen dodělá kůrku
Kdo má čas, naloží vychladlá žebra do marinády a nechá je v lednici třeba až do druhého dne. Spěcháte-li, nechte je jen okapat, potřete je marinádou a dejte rovnou do trouby.
Měkká žebra stačí v troubě rozpálené zhruba na 220 °C jen dopéct. Povrch se tak opeče dokřupava a vnitřek zůstane vláčný, protože hlavní práci už odvedl hrnec.
U předvařeného masa je to krátká záležitost, návody počítají zhruba s deseti až patnácti minutami. Pokud žebra potřete marinádou s medem nebo cukrem, nespouštějte z nich oči, protože sladká vrstva se rychle připálí.
Přečtěte si také: Tohle viselo v ČSSR v kuchyni skoro u každé babičky nad sporákem. Kdo to nevyhodil, sedí na malém pokladu Bez hrnce to jde taky, jen pomaleji
Kdo nechce špinit nádobí navíc, může žebra změkčit přímo v troubě. Potřebuje k tomu pevně utěsněný alobal, trochu tekutiny a nízkou teplotu kolem 120 °C. Pára uzavřená pod fólií pak působí podobně jako hrnec s vodou. Troubu během pečení zbytečně neotevírejte, každé nakouknutí z ní pustí teplo.
Bez předvaření změknou žebra v troubě pod pevně uzavřeným alobalem při teplotě kolem 120 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Příznivci grilování používají podobný postup pod názvem metoda 3-2-1. Po třech hodinách pomalého pečení nasucho přijdou na řadu dvě hodiny v alobalu s máslem a trochou piva a nakonec hodina s omáčkou bez fólie. Celé to trvá kolem šesti hodin, proto se s přípravou začíná klidně už ráno.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-zebra-na-gril-tipy-a-rady/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-uzena-zebra, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-zebra, https://www.kucharkaprodceru.cz/veprova-zebra/, https://forbes.cz/krehka-zebra-co-doslova-odpadavaji-od-kosti-pomalu-pecena-chutnaji-nejlepe/, https://www.napoleon.com/en/ca/barbecues/blog/science-bbq-how-collagen-affects-tenderness, https://magazin.recepty.cz/clanky/zebra-na-grilu-jak-je-vybrat-nalozit-a-pripravit-aby-chutnala-jako-z-restaurace-617.html