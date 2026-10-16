Řezník radí Čechům: vepřovou pečeni nikdy nesolte večer předem. Bude měkká jako máslo díky 1 jinému kroku

Nedělní pečeně je v mnoha rodinách malý rituál. Maso se nachystá už v sobotu večer, aby ráno stačilo jen zapnout troubu. Právě při té večerní přípravě ale často vzniká chyba, kvůli které je pak maso na talíři sušší, než by mělo být. Lidé, kteří s masem pracují každý den, proto radí upravit večerní postup a hlavní pozornost věnovat tomu, co se s pečení děje v troubě.
Proč sůl do večerní přípravy nepatří
Sůl má jednu vlastnost, na které se kuchařské návody shodují: vytahuje z masa vodu. Když kus osolíte a necháte ho tak ležet celé hodiny, dáváte jí dost času, aby část šťávy dostala ven. Proto se při delším nakládání doporučuje sůl úplně vynechat a maso osolit až těsně předtím, než přijde do tepla.
Stejně uvažují i kuchaři u grilu. Šéfkuchař restaurace La Veranda Radek David pro server EuroZprávy upozornil, že maso osolené s předstihem pustí příliš mnoho šťávy a vysuší se. Kdy přesně sůl přidat, na tom se profesionálové úplně neshodnou a každý má trochu jiný postup. Pro domácí pečeni je ale pravidlo „sůl až ráno“ jednoduché a dá se snadno dodržet.
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Večerní příprava tím nijak nepřichází nazmar. Maso potřete trochou oleje, prolisovaným česnekem, kmínem nebo tenkou vrstvou hořčice, vložíte do uzavřené nádoby a necháte v lednici do rána. Koření má celou noc na to, aby se do masa dostalo, a sůl přidáte těsně před pečením. Ráno tak stačí nádobu otevřít, maso osolit a přendat do pekáče.
Koření má přes noc v lednici čas proniknout do masa, sůl přijde na řadu až ráno před pečením. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Před pečením dejte masu čas, aby se v kuchyni trochu ohřálo. Kus, který putuje z ledničky rovnou do rozpálené trouby, dostane teplotní šok. Svalovina na prudký žár reaguje stažením, část šťávy z ní vyteče do pekáče a pečeně tak ztrácí vláhu hned v prvních minutách.
Krok, díky kterému se pečeně rozpadá pod vidličkou
Za měkkostí pečeně stojí hlavně trpělivost. Když maso pečete při nižší teplotě a delší dobu, má čas se v něm rozložit vazivo. Kolagen, ze kterého je vazivo tvořené, se pomalým teplem mění na želatinu, a maso proto povolí. Kdo pečeni žene ve velkém žáru, aby byla hotová dřív, krájí pak tuhé a gumovité maso, protože se vazivo za tak krátkou dobu nerozpadne. Proto se vyplatí pečeni nehonit, i když v troubě stráví velkou část dopoledne.
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V praxi to znamená:
zakrýt pekáč víkem nebo alobalem; maso podlít trochou vody či vývaru; nechat ho v troubě na nižší teplotu tak dlouho, dokud úplně nezměkne.
Recepty na pomalu pečené vepřové pracují s teplotou mezi 120 a 160 °C. Při horní hranici stačí zhruba tři hodiny, při té spodní se maso nechává v troubě klidně i dvakrát déle. Teprve na závěr se víko nebo alobal sundá, teplota se zvýší a povrch se dopeče dozlatova.
Na jaký kus masa sáhnout
Nejvděčnější jsou pro pomalé pečení svaly, se kterými prase celý život pracovalo. Jde hlavně o krk a plec, které jsou prorostlé vazivem i tukem, takže z nich po několika hodinách v troubě zbudou ta nejměkčí sousta. Krkovice i plec patří k osvědčeným masům na pečení a odpustí i drobné zaváhání.
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Pozor na zrádný název. Jako vepřová pečeně se v obchodech prodává i maso ze hřbetu, které je libové a hodí se spíš na plátky a minutky. Libové maso má tuku i kolagenu málo, a když se peče celé hodiny, rychle vysychá.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kus masa Vazivo a tuk Při dlouhém pečení Na co se hodí Krk (krkovice) a plec víc vaziva i tuku mění se v nejměkčí sousta osvědčené maso na pečení, odpustí i drobné zaváhání Hřbet (prodává se i jako vepřová pečeně) libové, má málo tuku i kolagenu snadno se vysuší spíš na plátky a minutky Po vytažení z trouby ještě nekrájejte
Poslední krok je nejjednodušší. Hotovou pečeni přeložte z pekáče na prkénko, volně ji přiklopte alobalem a pár minut na ni nesahejte. Za tu dobu se šťáva v mase ustálí a při krájení zůstane v plátcích. Spěch se tu nevyplácí, protože nakrojená horká pečeně by vláhu, kterou si během pomalého pečení uchovala, pustila na prkénko. Komu pak pečeně připadá málo slaná, může si ji dosolit až na talíři hrubou solí.
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Zdroje: https://www.skrblik.cz/navod/jak-nalozit-maso, https://chowhound.com/1693494/why-cook-low-and-slow, https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/71834-cesi-jste-bridilove-nastval-se-sefkuchar, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-tajemstvi-stavnatych-steaku-236127, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/714827/jak-pripravit-maso-na-gril-aby-chutnalo-kazdemu.html, https://www.rohlik.cz/tema/stavnata-veprova-panenka-recept, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-veprove-maso, https://forbes.cz/na-vecirky-i-do-mrazaku-upecte-si-fantasticke-trhane-veprove/, https://forbes.cz/kolagen-pro-drevorubce-oslavte-tucny-ctvrtek-pecenym-kolenem/