Řezník radí Čechům: kachnu nikdy nepečte hned z lednice. Bude měkká a křupavá díky 1 jednoduchému kroku

Pečená kachna zabere v troubě několik hodin, a tak ji většina lidí ráno vytáhne z chladničky, osolí a hned zavře do pekáče, aby neztrácela čas. Právě tenhle spěch ale umí zkazit výsledek, na který se celá rodina těší. Místo masa, které se samo pouští od kosti, pak na talíři přistane tuhé stehno a kůže, která se pod zuby spíš natahuje. Řezníci mají proti tomu jednoduchou radu, která nic nestojí a zabere jen chvíli čekání.
Ledová kachna v horké troubě ztuhne
Řemeslní řezníci radí nedávat maso do trouby hned, jak ho vytáhnete z chladu, a nechat ho nejdřív chvíli ležet v kuchyni. Podle nich ledový kus po vložení srazí teplotu v troubě, ta se musí znovu vyhřívat a na výsledku je to znát. Náhlý přechod z chladničky do horka prý maso navíc zaskočí natolik, že se svalovina smrští a pečeně ztvrdne.
Jako další výhodu řezníci uvádějí rovnoměrnější propečení. Připomínají také, že recepty v kuchařkách obvykle počítají s masem, které už chlad z lednice ztratilo.
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Tuhle radu ale nesdílí každý. Někteří kuchaři namítají, že o propečení rozhoduje hlavně teplota uvnitř masa. Měření navíc ukazují, že se za hodinu na lince ohřeje spíš povrch a střed velkého kusu zůstává chladný, a u drůbeže kritici radí s pobytem mimo lednici šetřit. U velkých pečení přesto převládá názor, že se krátké čekání vyplatí.
Na lince stačí zhruba hodina
Kolik času kachně dopřát? Kuchařské návody i řezníci se shodují přibližně na jedné hodině. U celé drůbeže uvádějí někteří kuchaři hodinu až dvě, z pohledu bezpečnosti je ale rozumnější zůstat u jedné hodiny.
Déle maso mimo chlad nenechávejte, protože se v něm při pokojové teplotě rychle množí bakterie. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) radí nenechávat potraviny mimo chlazení déle než dvě hodiny a v horku jen hodinu. Do limitu se počítá veškerý čas mimo lednici, tedy i příprava. Kachnu proto odložte stranou od topení nebo jiného zdroje tepla. Pomůže i obyčejný budík v telefonu, aby na lince nezůstala zapomenutá, zatímco děláte zelí nebo knedlíky.
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Hodina, kdy kachna leží na lince, se dá rovnou zužitkovat. Nejprve kachnu papírovými utěrkami pořádně vysušte, a to včetně břišní dutiny. Voda, která na kůži zůstane, se v horké troubě mění v páru, a kůže pak jen těžko zezlátne a začne křupat.
Hodinu, kdy kachna leží na lince, se vyplatí využít k vysušení a propíchání kůže, aby v troubě zezlátla a křupala. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pak kůži vidličkou na více místech mělce propíchněte. Drobnými otvory bude během pečení odkapávat podkožní tuk. Hroty by neměly projít až do svaloviny, protože každý vpich do masa znamená ztrátu šťávy a sušší výsledek.
Mraženou kachnu rozmrazujte v lednici
Kdo koupil kachnu zmraženou, udělá jen jeden krok navíc. Rozmrazovat ji nechte v lednici, nikdy volně na kuchyňské lince. Celé kachně to může trvat den i dva, takže s tím počítejte předem. Teprve rozmrzlou kachnu vyjměte zhruba na hodinu z lednice a pak ji pečte.
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Samotné pečení už je dobře známá disciplína. Postup vypadá takto:
Kachnu nejprve pečte pomalu při nižší teplotě pod poklicí, kde maso změkne a sádlo z něj postupně vyteče. Před závěrečnou fází přelijte převážnou část vypečeného sádla do sklenice. Kdyby se kachna dál koupala v tuku, kůže by zůstala měkká a mastná. Teprve na konci poklici odložte a teplotu zvedněte, aby kůže zezlátla. Upečenou kachnu nakonec nechte zhruba čtvrt hodiny stát, než ji začnete porcovat. Maso si mezitím odpočine a při krájení z něj tolik šťávy nevyteče. Podle řezníků odpočinek prospívá chuti i křehkosti.
Sádlo ve sklenici pak nevyhazujte. Zavřené vydrží v lednici a skvěle se hodí třeba do dušeného zelí.
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Zdroje: https://www.craftbutchers.co.uk/cook-from-chill-or-room-temperature/, https://amazingribs.com/technique-and-science-myths-let-meat-come-to-room-temp/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/danger-zone-40f-140f, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/duck-and-goose-farm-table, https://forbes.cz/martin-do-pul-hodiny-kachni-hostina-pro-vytizene-kuchare/, https://forbes.cz/kure-podle-kellera-genialni-recept-na-ktery-potrebujete-jen-sul-pepr-a-hodinu-casu/, https://www.rohlik.cz/chef/22-pecena-kachna-se-zelim, https://www.rohlik.cz/tema/pecena-kachna