Řezník radí Čechům: hovězí na guláš nikdy nedávejte rovnou do hrnce. Bude měkké jako máslo díky 1 kroku předem

Kdo někdy žvýkal kostku hovězího, která ani po hodinách na plotně nepovolila, ví, jak dokáže zkazit celý nedělní oběd. Zkušení kuchaři na to mají nenápadný trik. Nestojí skoro nic a zabere čtvrt hodiny ještě předtím, než rozpálíte sádlo.
Kostky nejdřív do misky, teprve potom do hrnce
Maso nakrájené na guláš nechte chvíli vykoupat ve slabém roztoku jedlé sody, kterou má většina domácností ve spíži vedle prášku do pečiva. Na 250 gramů masa počítejte s jednou lžičkou sody rozmíchanou ve 100 mililitrech vody. Kilogram hovězího tedy potřebuje čtyři lžičky a 400 mililitrů vody.
Postup je jednoduchý:
Sodu nejdřív ve vodě úplně rozpusťte. Teprve potom do misky nasypte maso. Kostky jednou dvakrát promíchejte, aby roztok smáčel všechny ze všech stran. Nechte je ležet zhruba 15 minut. Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut
Mezitím se dá v klidu oloupat a nakrájet cibule, takže celý krok vlastně nezabere žádný čas navíc.
Pro guláš je tenhle trik jako stvořený. Roztok upraví jen vnější vrstvu masa a k jádru velkého kusu nepronikne. Čím menší kousek, tím větší část z něj tvoří právě povrch, a gulášové kostky jsou proto ideálním kandidátem.
Proč se maso po sodě tolik nestáhne
Hovězí při opékání a dlouhém dušení tvrdne, protože se jeho bílkoviny smršťují a pevně se k sobě vážou. Z masa přitom odchází šťáva. Jedlá soda je zásaditá a na povrchu masa zvýší pH. Bílkoviny se pak nedokážou spojit tak těsně a maso zůstane po uvaření měkčí a šťavnatější.
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Delší koupel podle všeho nic nevylepší. Kuchaři z americké redakce America’s Test Kitchen nechali v pokusu různé druhy masa v roztoku jednou 15 a podruhé 45 minut a po tepelné úpravě mezi oběma variantami nenašli téměř žádný rozdíl, protože reakce proběhne skoro okamžitě. Čtvrt hodiny tedy bohatě stačí.
Oplach je povinný
Po koupeli maso přesypte do cedníku a důkladně ho opláchněte studenou tekoucí vodou. Zbytky sody by jinak v hotovém jídle zanechaly nepříjemnou pachuť připomínající mýdlo. U většího množství je pohodlnější oplachovat maso po menších dávkách a přitom ho rukou prohrabat, aby voda opravdu omyla každý kousek. Kostky nechte okapat a pak už postupujte podle svého osvědčeného receptu, tedy cibule, maso, paprika a podlití.
Ani soda nezachrání nevhodný kus
Krok předem pomůže, ale základem zůstává správně zvolené maso. Na guláš se nejčastěji doporučuje hovězí kližka. Když ji v obchodě zrovna nemají, vyberte jiný kus, ve kterém je vidět hodně vaziva a blanek, protože úplně libové maso se k dlouhému dušení nehodí.
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Právě vazivo je totiž plné kolagenu. Dlouhé působení mírného tepla ho pomalu rozkládá, takže kostky povolí a guláš od něj získá hustší a sametovější omáčku.
Pak už rozhoduje trpělivost
Plamen ztlumte na minimum, hrnec přiklopte a nechte obsah sotva znatelně bublat. Prudký var by kostky stáhl a ztvrdly by i po sodové koupeli.
Během vaření se k hrnci několikrát vraťte, zamíchejte vařečkou až ke dnu a přilijte trochu vody, kdykoli omáčka začne příliš houstnout.
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Běžně se hovězí na plotně dusí dvě až tři hodiny, než povolí. U masa ze starších zvířat se doba může protáhnout až ke čtyřem hodinám, takže pevný čas do receptu napsat nejde. Hotovo poznáte tak, že jednu kostku vylovíte a zmáčknete vidličkou. Když se snadno rozdělí, můžete servírovat. S vařením se vyplatí začít s časovou rezervou a klidně už předchozí den, protože přes noc se chutě v guláši ještě víc propojí.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jedla-soda-na-zmekceni-masa-30001206.html, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6707-tenderizing-meat-with-a-baking-soda-solution, https://forbes.cz/ultimatni-cesky-comfort-food-jak-na-ten-nejlepsi-gulas-pustte-se-do-nej-o-den-driv-a-nesetrete-s-cibuli/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-varit-gulas/, https://www.prostreno.cz/krok-za-krokem/clanky/35491/Tajna-zbran-na-pripravu-perfektniho-steaku, https://energozrouti.cz/clanek/gulas-jako-od-sefkuchare-staci-pridat-jednu-ingredienci-a-maso-se-bude-rozpadat-samo