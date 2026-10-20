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Řezník radí Čechům: hovězí na guláš nikdy nedávejte rovnou do hrnce. Bude měkké jako máslo díky 1 kroku předem

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Kdo někdy žvýkal kostku hovězího, která ani po hodinách na plotně nepovolila, ví, jak dokáže zkazit celý nedělní oběd. Zkušení kuchaři na to mají nenápadný trik. Nestojí skoro nic a...
Řezník radí Čechům: hovězí na guláš nikdy nedávejte rovnou do hrnce. Bude měkké jako máslo díky 1 kroku předem

Řezník radí Čechům: hovězí na guláš nikdy nedávejte rovnou do hrnce. Bude měkké jako máslo díky 1 kroku předem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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