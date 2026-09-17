Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice

Vytáhnete maso z lednice, rovnou ho naporcujete a hodíte na rozpálenou pánev? Přesně tenhle spěch podle řezníků i kuchařů dokáže zkazit i ten nejlepší kus. Přitom by stačila jediná drobnost, na kterou většina domácností zapomíná, a maso by zůstalo šťavnaté a měkké.
Proč studené maso z ledničky zradí i dobrý oběd
Kus masa má v lednici kolem 4 °C. Jakmile ho v tomhle stavu položíte na rozžhavenou pánev nebo strčíte do trouby, narazí chlad na žár a maso to odnese. Povrch se okamžitě zatáhne a začne vysychat, zatímco vnitřek zůstává ještě úplně studený.
Abyste ten studený střed vůbec propekli, musíte držet maso na ohni déle. A právě tehdy z něj vyprchá šťáva a z křehkého plátku je rázem tuhá podrážka. U jemnějších kousků, třeba u steaků nebo drůbežích řízečků, se navíc prudkým rozdílem teplot stáhnou vlákna a maso ztvrdne.
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Řešení zná každý dobrý řezník i kuchař. Maso je potřeba nechat po vytažení z lednice chvíli takzvaně přijít k sobě, tedy pozvolna se ohřát na pokojovou teplotu. Teprve pak putuje k noži a na pánev.
Kolik času masu dopřát, než ho začnete připravovat
Jedno univerzální číslo neexistuje, protože každý druh masa se chová jinak. Řezníci mají po ruce jednoduché základní vodítko: tenkému běžnému plátku bohatě stačí čtvrt až půl hodiny na lince. Odtud už platí přímá úměra. Čím větší a tučnější kus, tím déle mu to trvá, protože studený střed se s teplejším okrajem vyrovnává pomaleji.
Než se do přípravy pustíte, může posloužit tahle orientační tabulka:
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Kus masa Kolik ho nechat na lince Ryby a mořské plody 10 až 15 minut Tenké plátky drůbeže nebo vepřového 20 až 30 minut Hovězí plátky alespoň 45 minut Celé kuře nebo velká vepřová plec zhruba hodina Steaky a velké pečeně hodina až dvě
Na pokojové teplotě před vařením trvají i profesionálové. „Než maso položím na rozpálený olej, mělo by dosáhnout pokojové teploty,” uvedl pro Týden.cz Zdeněk Lacman, šéfkuchař pražské restaurace Cowboys.
Pozor na hodiny, ať z chuti nakonec není otrava
S temperováním se to ale nesmí přehnat. Jakmile teplota masa vyleze nad 4 °C, dostávají zelenou bakterie a v teple se množí rychle. Proto by kus neměl ležet mimo lednici déle než hodinu, u velkých pečení nanejvýš dvě.
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Riziko udrží na uzdě pár zásad: – maso jen volně přikryjte kuchyňskou utěrkou, ať se na povrch nedostane nečistota; – talíř postavte do chladnějšího kouta, dál od rozpálené trouby i od okna, kudy svítí slunce; – u mletého masa a tataráku buďte dvojnásob opatrní, jejich narušený povrch je pro choroboplodné zárodky snadný terč.
Jednu věc si ale nepleťte. Nechat vychladlé maso přijít k pokojové teplotě je něco úplně jiného než rozmrazovat na lince zmrzlý kus. Zamražené maso patří do lednice nebo do studené vody, kterou průběžně vyměňujete, rozhodně ne na celý den na kuchyňskou desku.
Druhá past číhá až po vaření
Když maso konečně dojde na pánev, čeká na vás ještě jedna chyba a tentokrát se týká přímo nože. Sotva hotový steak nebo pečeni sundáte z plotny a hned do masa zaříznete, šťáva vyteče na prkénko a z porce zůstane vysušené sousto.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky utěrku a přičichněte k ní. Pokud ucítíte 1 věc, roznášíte bakterie po kuchyni Hotový steak nebo pečeni nechte po sundání z plotny chvíli odpočinout a teprve pak do masa zakrojte, aby šťáva zůstala uvnitř. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dopřejte mu proto ještě chvilku klidu. Menším kouskům stačí 5 až 10 minut, u větších kusů klidně půl hodiny a celé kuře nechte odpočívat asi 20 minut, nejlépe přikryté alobalem. Teplo i šťávy uvnitř totiž pracují dál i mimo troubu a maso se tak jakoby samo dodělá. Odměnou vám bude porce, do které se zakrojíte s čistým svědomím a která zůstane šťavnatá až do posledního sousta.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dlouho-nechat-maso-odpocinout-po-vytazeni-z-lednice-rady-a-tipy/, https://www.petitchef.cz/articles/proc-by-se-melo-maso-pred-varenim-vzdy-vyndat-z-lednice-a-na-jak-dlouho-aid-30376, https://magazin.recepty.cz/clanky/7-zakladnich-chyb-ktere-delame-pri-priprave-masa-99.html, https://www.grilykrby.cz/otazky-a-odpovedi/mohu-grilovane-maso-porcovat-hned-nebo-je-lepsi-ho-nechat-odpocinout, https://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/maso-na-steak-musi-mit-pred-upravou-pokojovou-teplotu-radi-sefkuchar_231546.html, https://masonovak.cz/reznicka-rada/maso-z-lednicky-nechte-pred-upravou-odpocinout-15