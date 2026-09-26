Režisér Pelíšků natočil novou komedii. Obyčejná narozeninová oslava se v ní změní v pořádný průšvih

Když si úspěšný režisér
Jan Hřebejk (Pelíšky, Pupendo) poprvé přečetl divadelní verzi Narozenin, byl nadšený a okamžitě ho napadlo, že by z toho mohl být film. To se také stalo a diváci i fanoušci divadelní hry se určitě mají na co těšit. Snímek se natáčel v beskydské Pytlorce, na samotě obklopené lesy, s výhledem do údolí a moderní prosklenou chalupou, která se stala hlavním dějištěm filmu. Foto: Bioscop Foto: Bioscop Na samotě u lesa v horku i dešti
„Pro režiséra je vždycky lepší, když je na nějakém exteriéru, ponořený do filmu, protože se soustředí víceméně jenom na natáčení,“ přiznal Hřebejk s tím, že právě odloučenost chaty v Beskydech podle něj vytvořila podmínky, které filmu svědčily. Pytlorka přitom nabídla víc než jen atraktivní kulisu se saunou.
„Ten dům, jak je prosklený, umožňuje permanentní propojení s přírodou,“ dodal. Při natáčení se navíc střídalo třicetistupňové vedro, déšť, mlhy i ranní teploty okolo osmi stupňů nad nulou. Ani proměnlivé beskydské počasí ale podle něj nenarušilo soustředění celého týmu.
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Výjimečná byla podle tvůrců i atmosféra mezi herci. Část z nich se s postavami potkala už na jevišti, protože Jan Hřebejk Narozeniny úspěšně inscenoval nejprve
v Divadle Mír, kde je za rok vidělo více než 15 tisíc diváků. A právě proto museli herci některé zažité věci opustit a hledat je znovu – hraní na filmové kamery je totiž jiné, než na plný divadelní sál. Filmová verze navíc přináší jiné vyznění postav, dozvíme se tak víc o jejich příbězích a některé role dostaly i nové představitele.
Bořek Slezáček, který si zopakoval hlavní roli Pavla Krejčího, přiznává, že poslední klapka byla vyvrcholením dost intenzivního procesu.
„Dobrodružné to bylo každopádně,“ objasnil. Ještě před samotným natáčením navíc tvůrci při společných zkouškách výrazně krátili scénář. „Seškrtali jsme asi 40 stránek ze 140,“ popsal Hřebejk. Cílem bylo, aby měl film tempo a aby se v něm neříkalo to, co může divák jednoduše vidět. Foto: Bioscop Foto: Bioscop Tempo, civilnější postavy a dokonalé společné scény
A právě tempo a civilnější podoba postav mají být jedním z rozdílů oproti divadelní verzi.
„Je to tragikomedie o rozdělené společnosti,“ vysvětlil Hřebejk. Zatímco divadelní verze byla podle něj víc vyhrocená a groteskní, filmové postavy jsou civilnější a uvěřitelnější.
„Tohle vlastně až tak absurdní není. A možná je to i trošku smutné," dodal. O atmosféře společných scén mluví s nadšením také Adam Mišík. „Přijde mi, že scény, kdy jsme všichni spolu, jsou zlato toho filmu,“ svěřil se.
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V dalších rolích se představí Lucie Trmíková jako manželka Pavla, jejich dceru Míšu a Petrovu (Adam Mišík) přítelkyni ztvárnila Anna Trojanová. Sousedský pár Milana a Marty si stejně jako v Divadle Mír zahráli Vladimír Polák a Lada Bělašková, a dvojici policistů hrají Izabela Vydrová a Robin Ferro.
Roli seniora přijal herecký bard
Jiří Schmitzer. Ve filmu se ale objeví i další postavy, o kterých se v původní divadelní hře pouze mluvilo. Právě kolem jednoho stolu se postupně začnou odkrývat vztahy, názory i osobní tajemství jednotlivých postav. To, co zpočátku vypadá jako obyčejná narozeninová oslava, se postupně mění v mnohem osobnější střet. Foto: Bioscop Foto: Bioscop O čem je hořká komedie Narozeniny?
Čtyři páry lidí z různých společenských vrstev, jedna horská chalupa a oslava, ze které není snadné utéct. Dobrosrdečný taxikář, životem zkoušená žena, sebevědomý ortoped, jeho introvertní manželka, jejich děti a dva policisté se za jediný večer dostávají do situací, v nichž postupně mizí společenské zábrany i zdvořilost.
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Hořká komedie Jana Hřebejka a Bořka Slezáčka se ptá, co nás jako společnost rozděluje a co nás naopak spojuje. O předsudcích, dehumanizaci a o neochotě podívat se na svět z jiného okna. Protože ve chvíli, kdy za domnělým nepřítelem rozeznáme člověka a jeho příběh, začíná mít naše představa o „těch druhých“ trhliny. A možná zjistíme, že přes všechny rozdíly máme společného víc, než jsme si chtěli připustit.
Hřebejkova hořká komedie Narozeniny vstoupí do kin 13. května 2027.
Zdroje: Bioscop