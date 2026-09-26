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Režisér Pelíšků natočil novou komedii. Obyčejná narozeninová oslava se v ní změní v pořádný průšvih

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Horská chalupa uprostřed Beskyd, šestnáct natáčecích dní, osm postav a oslava, která se postupně začne měnit v něco úplně jiného. Film Narozeniny od režiséra Jana Hřebejka a scenáristy a představitele hlavní role Bořka Slezáčka je dotočený. Nyní snímek míří do postprodukce a do kin dorazí příští rok
Režisér Pelíšků natočil novou komedii. Obyčejná narozeninová oslava se v ní změní v pořádný průšvih

Režisér Pelíšků natočil novou komedii. Obyčejná narozeninová oslava se v ní změní v pořádný průšvih

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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