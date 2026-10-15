Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele

Zdatný režisér a scenárista Jan Pachl, který je známý hlavně krimiseriály pro Českou televizi (Rapl, Cirkus Bukowsky, OKTOPUS), se nyní vrhl na práci pro TV Nova. Pro její streamovací platformu Oneplay natáčí nový seriálový thriller Věřitel (foto). Série, o které jsme informovali již na jaře, původně vznikala pod pracovním názvem Já, pomsta. Informoval o tom Jakub Fürst z tiskového oddělení TV Nova. Věřitel vzniká podle původního scénáře Ondřeje Gabriela (Bez vědomí, Gerta Schnirch, Štěstíčku naproti) a Tomáše Vávry (filmy a série Vyšehrad, Štěstíčku naproti) v dramaturgii Tomáše Feřteka (Český lev za nejlepší televizní seriál Ochránce) a Martiny Kinské. Kreativním producentem je Michal Reitler (ředitel vývoje TV Nova; viz rozhovor dole). Sérii Štěstíčku naproti (2025) pro Oneplay produkovala společnost Punk Film, která stojí i za Věřitelem. Za kamerou stojí Marek Janda.
"Bouřlivé devadesátky. Trojice všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím u policie i ve světě politiky vesele tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se před ničím, ani před vraždou. Z ciziny se však vrací tajemný emigrant Robert Winter (Martin Hofmann), který s nimi má nevyřízené účty z dávné minulosti. Tenkrát ho připravili o domov, svobodu, životní lásku a málem i o život. Teď za to zaplatí. Kromě pomsty má však Winter v rukou i moc zachránit stovky lidí, kteří žijí podobný sen, jaký měl kdysi on - sen o vlastním bydlení," naznačila děj Nova.
V hlavních rolích se kromě Martina Hofmanna objeví Kristina Svarinská (Winterova osudová láska), Tomáš Jeřábek, Přemysl Bureš, Petr Lněnička, Lukáš Příkazký, Martin Dejdar a Martin Stropnický. "Stál jsem moc o to, aby se nám podařilo propojit tři výrazné hlasité osobnosti. Martina Hofmanna, režiséra Honzu Pachla a scenáristu Ondřeje Gabriela. A aby měli do čeho zakrojit. Přinášíme příběh hrdiny, který musel vzít spravedlnost do vlastních rukou, protože tam kde se policie, politika a podnikání spojí v organizované zlo, a drtí obyčejné lidi, nesmí člověk zůstat stranou. A je jedno, jestli se to stalo v osmdesátkách, devadesátkách, nebo se to děje v současnosti," uvedl Reitler.
"Vidět Neapol a zemřít. Tento citát by sice mohl vyjít z úst hlavního hrdiny Wintera, ale pro tentokrát ho použiji já sám. Minisérie Věřitel pro mě totiž představuje všechno, co jsem si kdy chtěl jako režisér natočit. Originální napínavý příběh s nekonečnými zvraty, oduševnělé postavy z masa a kostí a k tomu temnou atmosféru Prahy devadesátých let, v jejíchž kulisách se snoubí něha s krutostí. Na něco takového jsem čekal setsakra dlouho," doplnil Pachl.
Natáčení probíhá v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Na filmový štáb čeká více než čtyřicet natáčecích dní. "Natáčíme v Praze a okolí od srpna do listopadu a je zajímavé, že autentické lokace se u nás dají stále najít," říká producent Punk Film Ondřej Beránek. "Tento projekt je pro nás od začátku obrovská výzva. Realizovat natáčení příběhu z relativně nedávné minulosti, navíc ze dvou dekád, které dělí mezník Sametové revoluce, která zásadně proměnila nejen naše životy, ale i vzhled našeho okolí, je čím dál složitější. Potřebné lokace a rekvizity se hledají stále obtížněji. Velkou oporou je nám architekt Jan Vlasák a lokační firma Film Hunters, která má zkušenosti z velkých zahraničních zakázek a zná snad všechny lokace, které se v České republice dají nalézt," doplnil producent Martin Hůlovec rovněž z Punk Filmu.