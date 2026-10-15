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Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele

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Zdatný režisér a scenárista Jan Pachl, který je známý hlavně krimiseriály pro Českou televizi (Rapl, Cirkus Bukowsky, OKTOPUS), se nyní vrhl na práci pro TV Nova. Pro její streamovací platformu Oneplay natáčí nový seriálový thriller Věřitel (foto). Série, o které jsme informovali již na jaře, původně vznikala pod pracovním názvem Já, pomsta. Informoval o tom
Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele

Režisér Jan Pachl točí nový seriál z divokých 90. let, Martin Hofmann hraje mstitele

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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