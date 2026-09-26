Rezervace dovolené v 9 ráno vyjde o 30 % dráž než ve 3 v noci. Za rozdílem stojí algoritmus, který reaguje na počet současných vyhledávání

Rob Brooks se živí tím, že prohrabává data britského online prodejce zájezdů On the Beach. Jeho nejnovější analýza, zveřejněná na sociálních sítích a citovaná oborovými médii, přinesla překvapivě konkrétní zjištění: kdo si balíčkovou dovolenou objednává v ranní špičce, platí výrazně víc než ten, kdo totéž udělá večer, nebo dokonce uprostřed noci. Nejlevnější jednotlivá minuta v Brooksových datech připadla na 2:48. A nejlevnější hodinový blok? Mezi čtvrtou a pátou ráno. Jenže dřív než si nastavíte budík, stojí za to pochopit, proč k tomu dochází a jak z téhle znalosti vytěžit maximum bez chronického nevyspání.
Proč ranní špička zdražuje zájezdy o tisíce korun
Mechanismus za Brooksovým číslem se jmenuje dynamický pricing a funguje v leteckém i hotelovém průmyslu už roky. Podle factsheetu IATA reaguje cenotvorba v reálném čase na zbývající kapacitu, čas do odletu, konkurenční nabídky a aktuální poptávku. U balíčkových dovolených se do výsledné částky promítají obě složky (letenka i hotel), přičemž letecká část bývá volatilnější.
Co se děje ráno? Miliony lidí otevřou prohlížeč, zadají destinaci a kliknou na „hledat“. Systém zaregistruje nárůst zájmu, levnější sedadla a pokoje mizí, algoritmus posune cenu výš. Brooks tuto dynamiku popisuje jednoduše: přes noc zájem opadne, cenové systémy se vracejí blíž k základní hladině, a jakmile se Evropa probudí, křivka znovu stoupá.
Přepočteno do českých korun: u zájezdu za 25 000 Kč představuje třicetiprocentní rozdíl zhruba 7 500 Kč. U rodinné objednávky za 50 000 Kč je to už 15 000 Kč, tedy suma, za kterou pořídíte další výlet na prodloužený víkend.
Jak dynamický pricing funguje i na českém trhu
Brooksova data pocházejí z britského prostředí, ale obdobná cenotvorba operuje i u nás. Invia ve svém FAQ otevřeně uvádí, že cenu zájezdu stanovují pořadatelé v reálném čase a vstupují do ní dostupnost letů, cena paliva, obsazenost pokojů, poptávka, sezónnost i doba do odjezdu. U dynamických balíčků Invia navíc zdůrazňuje, že se cena i dostupnost mohou proměňovat průběžně podle kapacit dopravců a ubytovacích zařízení.
Čedok zase aktivně propaguje odlety z regionálních letišť (Praha, Brno, Ostrava) a samotná volba letiště dokáže cenu posunout výrazněji než leckterý časový trik. Přímá česká data rozložená po hodinách rezervace veřejně dostupná zatím nejsou, ale logika cenotvorby v reálném čase platí univerzálně: čím víc lidí hledá stejnou trasu ve stejný okamžik, tím rychleji mizí levnější kapacita.
Důležitý detail přidává easyJet ve svém průvodci cenotvorbou: aerolinky výslovně odmítají, že by zdražovaly kvůli cookies nebo opakovanému vyhledávání téhož uživatele. Pokud mezi dvěma dotazy cena stoupne, příčinou je spíš to, že mezitím někdo jiný koupil poslední levnější místo. Prostě ubývající inventář.
Tři praktické tahy, které ušetří víc než budík na 2:48
Samotný přesun rezervace do nočních hodin představuje jen jednu páku. Podle nás je nejúčinnější kombinace tří kroků, z nichž každý přidává vlastní vrstvu úspory:
- Vyhnout se ranní špičce. Brooks doporučuje večerní okno 20:00–22:00 jako citelně levnější alternativu k vlně okolo deváté hodiny. On the Beach na svém webu přidává ještě pozdější pásmo 22:00–1:00, kdy se objevují některé speciální nabídky. Budík na 2:48 je taktika pro maximalisty; večerní prohlížení před spaním stačí pro většinu efektu.
- Nechat monitoring na cenových alertech. Místo opakovaného ručního vyhledávání, které zbytečně zvyšuje úzkost i počet kliků, lze zapnout automatické sledování. Na Google Flights stačí zadat trasu, zvolit datumy a aktivovat „Track prices“, systém pošle e-mail při výrazné změně. Na Skyscanneru funguje obdobný princip: uložit let přes ikonu srdce, zapnout zvoneček a čekat na notifikaci. Alert pracuje 24 hodin denně, vy spíte.
- Prozkoumat alternativní letiště a termínové okno. Podle agregovaných dat Googlu vychází cestování pondělí až středa zhruba o 13 % levněji než o víkendu a let s přestupem asi o 22 % výhodněji než přímé spojení. U letních dovolených se nejnižší průměrné ceny pohybují kolem 21 dnů před odletem, přičemž cenově příznivé pásmo sahá od 14 do 43 dnů.
Proč sám prodejce počítá s kolísáním cen po nákupu
Zajímavý střípek nabízí funkce Price Drop Protection, kterou On the Beach provozuje na vlastním webu. Po dokončení rezervace systém každý den automaticky kontroluje cenu stejné dovolené, a pokud klesne, zákazník získá voucher za rozdíl. Britský portál sám dokumentuje případy, kdy vrátil ekvivalent 11 000 až 17 000 Kč. Pokud prodejce investuje do nástroje, který denně hlídá cenové výkyvy, je to asi nejpřímější důkaz, že kolísání skutečně existuje a dosahuje řádu tisíců.
Regulátor ASA už v roce 2017 upozorňoval, že celková cena balíčku se může proměnit i několikrát za jediný den. A investigace spotřebitelské organizace Which? ze září 2026 zdokumentovala, že u části britského trhu cena po kliknutí na konkrétní nabídku vzrostla, byť právě u On the Beach tento jev ve sledovaném vzorku nezaznamenala.
Kdy přesně kliknout: realistický scénář pro českého cestovatele
Ideální postup vypadá podle dostupných dat a našeho redakčního úsudku takto: zhruba tři až šest týdnů před plánovaným odletem si nastavte cenové alerty na vybranou trasu přes Google Flights i Skyscanner. Sledujte notifikace, neprohlížejte ručně pořád dokola. Až alert oznámí pokles, otevřete rezervaci večer, ideálně po osmé, a dokončete nákup. Zkontrolujte alternativní odletová letiště a zvažte odlet v úterý nebo středu.
Tato kombinace pokrývá hned několik cenových pák najednou: obchází ranní špičku, využívá automatizovaný monitoring, pracuje s termínovým a letištním rozptylem. Každý z těchto kroků sám o sobě přináší jednociferné až dvouciferné procentní úspory, dohromady se mohou sčítat.
Kdo chce absolutní dno, může zkusit noční okno kolem třetí hodiny ranní. Ale většina praktického efektu leží v tom, co zvládnete udělat ještě před půlnocí, a bez budíku.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková