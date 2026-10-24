Rezavé túje po zimě obvykle prozrazují žízeň z podzimu. Při oblevě chtějí 20 až 30 litrů na metr čtvereční

Škoda vzniká v lednu a únoru. Na jehličí se ale projeví až v březnu a dubnu, kdy se dřevina probouzí, a v tu chvíli už nikoho nenapadne hledat příčinu o dva měsíce zpátky. Mazik, který o tématu píše pro polské magazíny Zielony Ogródek a Murator, upozorňuje, že pěstitelé pak kupují postřiky proti houbám a minerální hnojiva, přestože v mnoha případech jde o obyčejné zimní vyschnutí. Fungicid i pytel hnojiva jsou v takové situaci vyhozené peníze, protože dřevině chyběla voda.
Kořeny přestávají sát vodu dřív, než půda zamrzne
Jehličnany v zimě zcela neodpočívají. Jejich jehlice dál dýchají a odpařují vodu, nejvíc za jasných dnů, kdy na ně svítí nízké slunce a k tomu fouká suchý vítr. Rostlina tak ztrácí vodu po celou zimu, i když na ni nikdo nemyslí.
Doplnit ji ale nemá odkud. Podle Atlasu poškození dřevin Mendelovy univerzity se příjem vody kořeny zadrhává už při teplotě půdy zhruba do 2 °C, tedy ještě nad bodem mrazu. Kořen v promrzlé nebo jen hodně studené zemi prakticky nepije, koruna přitom vodu dál vydává a pletiva postupně vysychají. Tomu se říká fyziologické sucho.
Modřína se problém netýká, protože jehličí na zimu shazuje. Nejhůř jsou na tom mladé výsadby zhruba do tří až pěti let, jejichž kořeny ještě nedosáhnou do hloubky, a dále zakrslé formy a rostliny v nádobách. Z druhů jsou nejcitlivější túje, cypřiše, jedle kavkazská, smrk bílý a tisy. Riziko zvyšuje slunné a větrné stanoviště nebo lehká písčitá půda, která vodu neudrží. Borovice a jalovce snášejí sucho o poznání lépe, i když ani u nich poškození vyloučit nelze.
Který prvek do podzimního hnojiva pro jehličnany nepatří
Nejčastější chyba je prostá. Po létě zalévání skončí, hadice se uklidí a jehličnany jdou do zimy s vyprahlým kořenovým balem. Po suchém podzimu pak nemají žádnou zásobu, ze které by v lednu čerpaly. Mazik proto za hlavní prevenci považuje vydatnou zálivku na podzim a pokračování v ní během zimy.
Podzimní přeháňka umí oklamat, protože navlhčí povrch a kořenový bal pod ním nechá suchý. Zahradní centrum Smaragd radí odhrnout mulč a vlhkost ověřit v hloubce 15 až 20 cm, kde zakořeněná dřevina vodu skutečně přijímá. K tomu stačí lopatka nebo prst zastrčený do vyhloubené sondy.
Druhá chyba přichází s hnojivem, které obsahuje dusík. Ten žene rostlinu do tvorby nových výhonů, ty do mrazů nestihnou vyzrát a vstupují do nich měkké. Výrobce Forestina to popisuje jako vznik křehkých a měkkých buněk. Na podzim má výživa zpevnit dřevo a jehlice, k čemuž slouží hlavně draslík, dále fosfor a hořčík. Podzimní hnojivo pro jehličnany od Forestiny dusík neobsahuje vůbec a nese 31 % draslíku ve formě K₂O. Cererit s guánem Podzim má 19 % K₂O, k tomu ale i 3 % dusíku. Pro jehličnany je čistší volbou hnojivo zcela bez dusíku. Polský zdroj doporučuje hnojit začátkem října, čeští výrobci uvádějí už konec srpna, takže bezpečný termín je srpen a září a říjen přichází v úvahu jen v teplejších polohách.
Zimní dávka od zahrádkářského svazu: kolik litrů a jak často
Když podzim nevyšel, zima ještě dává prostor škodu zmírnit. Český zahrádkářský svaz doporučuje jehličnany a další stálezelené dřeviny při oblevách zalít alespoň dvakrát měsíčně dávkou 20 až 30 litrů na metr čtvereční, podle toho, jak hluboko koření. Nejvíc to platí v zimách bez sněhu, kdy půda promrzá. Pro představu o objemu poslouží poradna Marylandské univerzity, podle které středně velký keř potřebuje zhruba 19 litrů, pokud je půda suchá v hloubce kolem 15 cm.
Zalévat má smysl jen v bezmrazém dni, kdy půda rozmrzla a voda se vsakuje. Do zmrzlé nebo podmáčené země vodu nelijte, protože k aktivním kořenům se nedostane a hrozí přemokření. Konví mířte do celé kořenové zóny, nejen ke kmínku. Rostliny v nádobách kontrolujte častěji, vysychají rychleji a zároveň snáz promrzají.
Vlhkost pomáhá udržet vrstva organického mulče, která zároveň tlumí promrzání. Wisconsinská univerzita doporučuje vrstvu zhruba 2,5 až 7,5 cm a varuje před nahrnováním mulče až ke kmínku. Sníh u paty dřevin klidně nechte nebo přihrňte, izoluje a při tání pozvolna dodává vodu. Z větví sloupovitých druhů ho naopak opatrně setřeste a jejich korunu na podzim pružně stáhněte provazem nebo sítí, aby se pod tíhou neroztrhla. Úvazek se nesmí zařezávat do větví. Antitranspiranty, tedy postřiky proti odpařování, podle wisconsinských odborníků výzkum jako spolehlivé nepotvrzuje.
Nehet na větvičce rozhodne, jestli zhnědlou túji stříhat
Na fyziologické sucho ukazuje víc indicií najednou. Příznaky se objeví až po zimě, hnědne hlavně slunná nebo větrná strana, postižená je mladá výsadba či rostlina v nádobě, kořenový bal je suchý a zima byla bez sněhu nebo s dlouhým promrznutím. Houbové choroby obvykle postupují pomaleji, často od spodních větví nahoru, a na jehlicích nechávají skvrny nebo pruhy. Škůdce, například svilušky, prozradí až nález samotných živočichů, proto se vyplatí vzít lupu. Přemokření vypadá podobně jako sucho, půda ale zůstává dlouhodobě mokrá. Posypová sůl podle Illinoiské univerzity napodobuje zimní vysychání a pozná se podle polohy: poškozená bývá strana k silnici či chodníku, často u několika rostlin v řadě stejně. Starší vnitřní jehlice navíc opadávají přirozeně, typicky na podzim, a jde o běžnou obměnu.
Odumřelé jehlice zelené už nebudou, větev kvůli tomu ale nemusí být mrtvá. Americké univerzitní poradny shodně radí s řezem nespěchat a počkat, až dřevina vyraší. Živost větve ověří jednoduchý test: nehtem jemně seškrábněte kůru na větvičce. Zelené vlhké pletivo pod ní znamená, že žije, hnědé nebo šedé suché dřevo, že je odumřelá. Stejně prohlédněte pupeny, a pokud jsou živé, výhon nejspíš obraší a mezery se během sezony zatáhnou. Zkracujte jen skutečně odumřelé části, a to zpět na živé pletivo.
U borovic a smrků je potřeba zvláštní opatrnost, protože ze starého dřeva obrůstají jen omezeně a příliš hluboký řez může nechat trvalou díru. Rostlinu, která zimu přečkala, zalijte hned, jakmile půda rozmrzne. Jaro bývá u nás stále častěji suché.