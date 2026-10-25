Retro recept na luxusní roládu s oříškovým krémem a banánem – takovou už nenajdete ani v cukrárně

Když máte chuť na něco sladkého ke kávě, někdy stačí spojit několik známých chutí a výsledek překvapí svou výrazností. Banánová roláda s ořechy a čokoládou ukrývá v každém řezu celý měkký banán obalený jemným ořechovým krémem, to vše v tenkém kakaovém korpusu.
Banán se s čokoládou potkává v dezertech tak často, že jejich spojení působí téměř samozřejmě. Není divu. Zralý banán je měkký, krémový a přirozeně sladký, zatímco kakao a hořká čokoláda přinášejí výraznější chuť s lehkou hořkostí. Vlašské ořechy do této dvojice přidají něco úplně jiného: jemnou zemitost, křupavost a plnější chuť. Společně tak vzniká kontrast, ve kterém žádná z použitých surovin nemusí ustupovat do pozadí.
Na banánu je zajímavé také to, jak se jeho chuť mění během zrání. Jak dozrává, škrob se postupně přeměňuje na jednodušší cukry a dužina měkne, takže zralý banán je sladší a aromatičtější. Do této rolády se proto hodí banány, které jsou už pěkně žluté a voňavé, ale stále dostatečně pevné, aby uvnitř dezertu držely svůj tvar.
Vlašské ořechy můžete samozřejmě vyměnit za lískové. Krém pak získá trochu jiný charakter a s čokoládou bude působit výrazněji, zatímco vlašské ořechy zůstávají jemnější a nechávají více vyniknout banánu. Pokud máte rádi opravdu čokoládovou chuť, sáhněte po kvalitní hořké čokoládě do polevy. Její lehká nahořklost je právě to, co sladkou náplň příjemně vyváží.
Roláda se hodí na nedělní stůl, narozeninovou oslavu i odpoledne, kdy přijde návštěva a ke kávě chcete položit něco trochu slavnostnějšího. Po odležení v chladu se krém zpevní, korpus zvláční a při krájení se krásně ukáže celý banán ukrytý uprostřed. A právě ten je při prvním řezu malým překvapením.
Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a připravte si směs mouky, kukuřičného škrobu a kakaa. Vejce rozdělte na bílky a žloutky.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevné pěny. Postupně zašlehejte cukr a rum, potom zlehka vmíchejte žloutky. Nakonec stěrkou zapracujte směs mouky, škrobu a kakaa.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech a pečte přibližně 13–14 minut. Upečený korpus opatrně oddělte od plechu a překlopte na čistou utěrku. Stáhněte pečicí papír a ještě teplý korpus spolu s utěrkou stočte do rolády, aby si udržel tvar.
Na krém připravte vodní lázeň. Do nádoby vhodné na vodní lázeň dejte vejce, cukr a mléko a za stálého míchání zahřívejte, dokud směs nezhoustne. Poté ji nechte úplně vychladnout.
Změklé máslo vyšlehejte s vychladlou vaječnou směsí. Přidejte vanilkové aroma a nakonec vmíchejte mleté vlašské ořechy. Krém by měl být hladký a dobře roztíratelný.
Vychladlý korpus opatrně rozviňte a rovnoměrně potřete ořechovým krémem. Banány oloupejte a položte vedle sebe podélně na jednu stranu korpusu. Od této strany roládu opatrně stočte tak, aby banány zůstaly uprostřed.
Roládu zabalte do potravinové fólie a nechte alespoň 30 minut vychladit v chladničce. Mezitím připravte polevu: smetanu zahřejte, přidejte nalámanou čokoládu a olej a za mírného zahřívání míchejte, dokud nevznikne hladká směs.
Vychlazenou roládu potřete nebo přelijte čokoládovou polevou a nechte ji znovu krátce ztuhnout. Před podáváním nakrájejte na plátky, aby vynikl celý banán ukrytý v ořechovém krému.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová