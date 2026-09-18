Retro ořechový bezé dort s čokoládovým krémem – nostalgie na talíři a chuť, kterou už v moderních cukrárnách nenajdete

Ořechový bezé dort s vlašskými ořechy představuje absolutní vrchol cukrářského umění, který přitom zvládnete připravit v pohodlí domova. Tento přirozeně bezlepkový skvost v sobě snoubí křehké pláty z nadýchaného bílkového sněhu a mletých ořechů s neodolatelně sametovým čokoládovo-máslovým krémem. Působí jako vystřižený z vitríny té nejvyhlášenější pařížské či vídeňské kavárny, a přitom k jeho dokonalosti nepotřebujete ani špetku mouky.
Sněhové korpusy neboli
succès či progrès mají bohatou historii ve francouzské vysoké cukrařině, kde se křehké bílkové pláty kombinované s oříšky tradičně používaly jako pevný a mimořádně chutný základ pro nejslavnější slavnostní dorty. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je totiž pevný sníh s trochou škrobu a vařený žloutkovo-čokoládový základ krému. Žloutky po zahřátí s mlékem a kvalitní čokoládou vytvoří hedvábnou emulzi, která po zašlehání do změklého másla nehrudkuje a má neobyčejně plnou chut‘ bez zbytečné přeslazenosti. Křehké ořechové pláty navíc po proležení v lednici mírně navlhnou, zjemní a vytvoří s krémem absolutně kompaktní, sametový celek.
Největší předností tohoto ořechového bezé dortu je jeho vznešená chuťová rovnováha. Chladné proležení přes noc z něj udělal dezert, který se na jazyku doslova rozplývá, zatímco křupavé nasekané oříšky po stranách dodají příjemný texturní kontrast.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastních preferencí nebo sezóny. Vlašské ořechy lze částečně či zcela nahradit jemně opraženými lískači, pistáciemi nebo strouhanými mandlemi. Pokud preferujete méně sladké tóny, použijte do krému hořkou čokoládu s vysokým podílem kakaa a do vrstev můžete přidat špetku mořské soli či kapku kvalitního rumu. Povrch dortu pak stačí ozdobit zbylým krémem, celými jádry ořechů nebo jemným popraškem poctivého kakaa.
Začněte s přípravou krému. V hrnci smíchejte vaječné žloutky s klasickým i vanilkovým cukrem, špetkou soli a mlékem.
Tip: Mléko můžete nahradit stejným množstvím smetany.
Ingredience zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile směs přivedete k varu, odstavte ji z tepla a vmíchejte do ní čokoládu.
Poznámka: Směs zahřívejte za stálého míchání, aby se vaječné žloutky neuvařily.
Hotovou žloutkovou směs nechte zcela vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, zakryjte ho potravinovou fólií tak, aby se ho dotýkala.
Mezitím připravte těsto na korpus. Ořechy nasekejte najemno a smíchejte je se škrobem. V samostatné míse pak šlehejte vaječné bílky, do kterých postupně vešlehávejte cukr.
Sníh byste měli šlehat asi 6 minut, a jakmile získá tuhou konzistenci, vmíchejte do něj ořechy. Následně ho rozdělte na 6 částí, z kterých postupně vytvořte kruhové pláty na samostatných pečicích papírech.
Všechny pláty těsta pečte postupně v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 12–15 minut. Po upečení je nechte vychladnout. Mezitím dokončete přípravu krému.
Tip: Pečení urychlíte, když budete při pečení používat 2 plechy najednou.
V samostatné míse šlehejte máslo asi 1 minutu. Poté do něj vešlehejte čokoládový základ. Asi ⅙ krému potřete první korpus a zakryjte ho dalším korpusem.
Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem, kterým potřete i strany dezertu. Ty následně pokryjte nasekanými ořechy.
Tip: Na povrchu dezertů můžete vytvořit vidličkou ozdobné rýhy.
Ořechový bezé dort vložte aspoň na 3–4 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc. Po ztuhnutí ho servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Alina FooDee
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato