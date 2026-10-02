Retro metrové řezy s vanilkovým krémem a ostružinovým džemem: Dvoubarevný moučník ze srnčího hřbetu

Když se chystáme na návštěvu za vnoučátky, v mojí kuchyni to od brzkého rána nádherně voní pečením. Pro malé mlsouny i pro dospělé ke kávě nejraději připravuju
poctivé , které u nás doma platí za metrové řezy absolutní legendu rodinných oslav. Baví mě na nich nejen ta úžasná kombinace nadýchaného žlutého a kakaového piškotu s jemným , ale i okamžik, kdy z nich po nakrájení vznikne nádherná pruhovaná mozaika. Je to přesně ten typ poctivého pudinkovým krémem , u kterého se každý okamžitě vyptává na recept a na talíři nezbude ani jediný drobeček. moučníku
I když výroba vypadá na první pohled trochu složitě, ve skutečnosti jde o neuvěřitelně
pohodové pečení, u kterého si skvěle odpočinete. Těsto se peče ve dvou formách na srnčí hřbet a samotné sestavování připomíná zábavné skládání mozaiky.
Můj tip zní: Tmavé kakaové plátky před nanesením krému ještě lehce mázněte navinulou ostružinovou marmeládou, protože její příjemně nakyslá chuť geniálně prořízne sladký máslový krém a dodá celému moučníku neuvěřitelnou svěžest. Recept na nostalgický metrový dezert ze srnčího hřbetu
Příprava tohoto svátečního moučníku vyžaduje trochu trpělivosti při chlazení, ale samotná práce v kuchyni vám uteče jako voda. Upečení dvou korpusů zabere v troubě přibližně
35 minut a z jedné poctivé dávky nakrájíte více než 25 úhledných porcí pro všechny hosty. Celková doba přípravy s chladnutím a chlazením: 270 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na piškotové těsto 6 vajec 200 g krupicového cukru 6 lžic horké vody 6 lžic rostlinného oleje 300 g polohrubé mouky 1 balení kypřicího prášku do pečiva 1 lžíce kakaa 1 lžíce vody Na vanilkový krém a zdobení 300 ml plnotučného mléka 2 lžíce krupicového cukru 1 balení vanilkového pudinkového prášku 250 g změklého másla 150 g ostružinové marmelády 100 g mrazem sušených jahod a nasekaných ořechů Postup při přípravě retro metrových řezů
1. Nejprve předehřejte troubu na
180 stupňů a připravte si dvě formy na srnčí hřbet, které pečlivě vymažte tukem a vysypte hrubou moukou.
2. Opatrně oddělte
žloutky od bílků do dvou čistých a dostatečně velkých nádob.
3. Ke
žloutkům přisypejte krupicový cukr, přilijte horkou vodu i rostlinný olej a vše elektrickým šlehačem vyšlehejte do husté, světlé a nadýchané pěny, což potrvá zhruba 5 minut.
4. Do samostatné misky prosejte
polohrubou mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva.
5. Z
bílků ušlehejte pomocí čistého šlehače pevný a stabilní sníh, který bude po vytažení metel tvořit špičky.
6. Do žloutkové pěny střídavě a velmi zlehka po částech zapracovávejte sypkou moučnou směs a připravený
sníh z bílků, dokud nevznikne spojené nadýchané těsto.
7. Přesně polovinu světlého těsta opatrně nalijte do první připravené formy na srnčí hřbet a stěrkou urovnejte jeho povrch.
8. Do druhé poloviny těsta přimíchejte temné
kakao rozmíchané s trochou vody, důkladně promíchejte a toto tmavé těsto vlejte do druhé formy na srnčí hřbet.
9. Obě formy vložte do Vyhřáté trouby a pečte přibližně
35 minut, přičemž propečenost zkontrolujte zapíchnutím dřevěné špejle do středu korpusu.
10. Po upečení vyndejte oba korpusy z trouby, nechte je krátce vychladnout ve formě a poté je opatrně vyklopte na mřížku, aby zcela vychladly.
Mezitím si připravte krém
11. V menším hrnci rozmícháte
plnotučné mléko s krupicového cukrem a vanilkovým pudinkovým práškem.
12. Za stálého míchání metličkou uvařte hustý
pudink, odstavte ho z plotny a nechte ho za občasného promíchání zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
13. Do vychladlého pudinku postupně po lžících zašlehávejte zcela
změklé máslo, dokud nevznikne dokonalý, sametový a nadýchaný krém.
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14. Vychladlé světlé i tmavé piškotové korpusy nakrájejte ostrým nožem na stejně silné plátky.
15. Každý tmavý plátek nejprve potřete vrstvou svěží
ostružinové marmelády, naneste vrstvu světlého krému a postupně slepujte střídavě světlé a tmavé plátky k sobě do dlouhého pruhu.
16. Zbývajícím krémem pečlivě potřete celý povrch i boky sestaveného moučníku.
17. Vrch i boky řezů posypejte nasekanými
ořechy a ozdobte nakrájenými mrazem sušenými jahodami pro krásný barevný kontrast.
18. Hotový moučník uložte do chladničky minimálně na
180 minut, aby plátky piškotu od krému krásně změkly a celý moučník zpevnil.
19. Před podáváním krájejte moučník ostrým nožem šikmými řezy přes více plátků, čímž na talíři vytvoříte dokonalý mramorovaný vzor.
Foto: Cooky.cz, Metrové řezy Tipy redakce: Správná teplota surovin pro krém: Při zašlehávání másla do uvařeného pudinku dbejte na to, aby obě složky měly absolutně stejnou pokojovou teplotu, čímž spolehlivě předejdete nechtěnému sražení krému. Šikmé krájení pro úchvatný mramorový efekt: Aby na talíři krásně vyniklo střídání tmavého a světlého těsta, krájejte hotové řezy ostrým nožem vždy mírně šikmo přes dvě sousední vrstvy. Výběr výrazné ovocné marmelády: Použití ostružinové nebo ribízové marmelády na tmavé plátky těsta dodá moučníku skvělou šťavnatost a vyváží sladkost maslového krému. Moderní zdobení ovocem a ořechy: Místo tradiční čokoládové polevy vyzkoušejte posypat povrch drvenými lískovými oříšky a mrazem sušenými jahodami, které dodají krásnou barvu i skvělou křupavost. Pečení při správné teplote: Při pečení v horkovzdušné troubě nastavte teplotu na 160 stupňů, u běžného pečení zvolte 180 stupňů a troubu během prvních dvaceti minut pečení v žádném případě neotvírejte.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková