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Retro metrové řezy s vanilkovým krémem a ostružinovým džemem: Dvoubarevný moučník ze srnčího hřbetu

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Upečte si tradiční retro metrové řezy ze srnčího hřbetu! Podrobný recept na sváteční dvoubarevný moučník s vanilkovým krémem a ostružinovým džemem.
Obrázek k receptu na metrový dezert

Obrázek k receptu na metrový dezert

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na metrový dezert
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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