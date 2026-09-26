Retro kvíz ze slov socialismu: 10 výrazů už téměř zmizelo z běžné řeči, všechny znají jedině pamětníci

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Dennívýzva
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Jazyk každé společnosti odráží dobu, ve které se používá. V komunistickém Československu proto vzniklo a rozšířilo se velké množství slov a zkratek spojených s tehdejší dobou.
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Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
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