Retro kvíz z českých filmů a seriálů: 80. a 90. léta v 10 otázkách prověří i pamětníky

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Retro kvíz z českých filmů a seriálů: 80. a 90. léta v 10 otázkách prověří i pamětníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Osmdesátá a devadesátá léta byla pro československou kinematografii obdobím, kdy vznikla řada filmů, které se staly pevnou součástí televizního programu.
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Zdroj: Foto: Miloslav Mirvald, se souhlasem televize Nova
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