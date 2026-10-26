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Retro kvíz o životě v 80. letech: Pamětníci by měli získat 10 z 10 bodů i o půlnoci

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Fronty na některé zboží, televizní večery s omezeným výběrem pořadů, populární domácí výrobky i touha po větší svobodě aneb osmdesátky.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Lukáš Řezník / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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