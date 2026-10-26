Retro kvíz o životě v 80. letech: Pamětníci by měli získat 10 z 10 bodů i o půlnoci

Fronty na některé zboží, televizní večery s omezeným výběrem pořadů, populární domácí výrobky i touha po větší svobodě aneb osmdesátky.
Kdo prožil 80. léta, pravděpodobně si vybaví telefonní budky, kazetové magnetofony, sídlištní samoobsluhy nebo rodinné výlety s fotoaparátem na film. Jenže tehdejší život nebyl pouze nostalgickou přehlídkou starých předmětů. Byl také spojený s politickým režimem, který zasahoval do veřejného života, médií i možností otevřeně vyjadřovat nesouhlas.
Televize, kazety, bony a svět za hranicemi
Československo tehdy fungovalo v podmínkách socialistického hospodářství. Ceny mnoha základních výrobků byly regulované, nabídka zboží však nebyla vždy dostatečná a na některé produkty se čekalo nebo se sháněly přes známé. Zvláštní postavení měl Tuzex, kde se prodávalo zahraniční či nedostatkové zboží. Platilo se v něm mimo jiné poukázkami zvanými bony, které se staly výrazným symbolem tehdejší spotřební kultury.
Televize představovala důležitou součást rodinného života, zároveň však podléhala státní kontrole. Československá televize nabízela vlastní seriály, zábavné pořady i sportovní přenosy, ale zpravodajství bylo ovlivňováno vládnoucí komunistickou stranou. V druhé polovině desetiletí se navíc některým lidem dařilo přijímat zahraniční vysílání a rozšiřovaly se videorekordéry. Přístup k zahraničním filmům však nebyl pro všechny stejný. Technika se přesto postupně měnila. Barevné televizory už existovaly, ale ne každá domácnost je měla. V roce 1985 se vyráběl také československý barevný televizor Mánes Color a v roce 1989 se do historie televizního vysílání zapsal takzvaný rok teletextu.
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Osmdesátá léta ale nelze pochopit jen podle toho, co lidé měli doma. Rostla také nespokojenost s politickými poměry a omezenou svobodou. V listopadu 1989 se demonstrace a občanské protesty staly součástí událostí, které vedly k pádu komunistického režimu. Sametová revoluce tak uzavřela období, jehož vzpomínky jsou dodnes směsí osobních příběhů, dobových zvyků i zásadních historických změn.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů ČTedu, ČTedu, ČT, ČT24, Wikipedie, Wikipedie, iDnes
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