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Retro kvíz o vojně za socialismu: Kdo prošel povinnou službou, měl by dát všech 10 otázek bez chyby

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Dva roky v kasárnách, daný režim a minimum soukromí. To byla zkušenost tisíců československých mužů. Jak pamatujete na vojenskou službu?
vojna

vojna

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 02:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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