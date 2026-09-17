Retro kvíz o jídlech ze socialistické školní jídelny: Kdo získá alespoň 7/10 bodů, ten má výbornou paměť

Retro kvíz o jídlech ze socialistické školní jídelny: Kdo získá alespoň 7/10 bodů, ten má výbornou paměťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obrázek k receptu na Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem: Česká klasika, která se vrací na stůl v nadýchané a poctivé domácí verzi
Smažený sýr patří k nejoblíbenějším českým jídlům. Ale černý? Ten se poprvé objevil ve Stonavě na...
Proč je vídeňský jablečný štrůdl vždy křupavý a nepromáčený? Odpověď je v jedné levné surovině, a to...
Pekingské zelí, balkánský sýr, červená paprika a zálivka z majonézy s hořčicí. Salát, který se připraví za...
Ovarové maso není rychlovka. Jsou to čtyři hodiny pomalého varu, při kterých se z vepřových paciček, kůže a...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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