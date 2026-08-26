Retro kvíz o jídlech z dob socialismu: UHO, kaťák a věneček prověří, zda si pamatujete tehdejší chutě

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Retro kvíz o jídlech z dob socialismu: UHO, kaťák a věneček prověří, zda si pamatujete tehdejší chutěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Před rokem 1989 se na českých talířích pravidelně objevovala jídla, která dnes mnozí ani neznají. Segedínský guláš v závodní jídelně, žemlovka ve školní jídelně nebo větrník z cukrárny-to byl každodenní svět milionů lidí. Vzpomínáte?
Fotografie aspiku
Zdroj: Foto: Gmelfi / Public domain, aspik
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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