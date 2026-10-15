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Retro kvíz o hračkách z dob socialismu: Kdo má dobrou paměť, ten by měl dát 10/10 levou zadní

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Pamatujete si ještě na hračky z éry socialismu? Pojďme si pomocí kvízu připomenout poklady z dětských pokojů, na které se nezapomíná.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Palickap / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 02:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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