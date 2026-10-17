Retro kvíz o domácnosti socialistického Československa: Všech 10 otázek správně zodpoví jen hrstka lidí

Retro kvíz o domácnosti socialistického Československa: Všech 10 otázek správně zodpoví jen hrstka lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
bydlení za socialismuZdroj: Foto: Magnific
Článek byl publikován 17.10.2026 02:51
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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