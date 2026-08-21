Retro kvíz o českých seriálech z doby před revolucí: Zjistěte, zda vám stále slouží paměť pomocí 10 otázek

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky staré televizní klasiky. Otestujte, jak dobře si pamatujete kultovní předrevoluční seriály z éry Československé televize.
Československé seriály patřily za socialismu k televizním stálicím. Večer se scházela u obrazovek celá rodina a některé pořady dokázaly doslova vylidnit ulice. Přestože tehdejší televizní tvorba vznikala v podmínkách komunistického režimu a některé seriály byly výrazně poplatné dobové ideologii, vznikla i řada děl, která si diváci oblíbili především díky výborným hercům, humoru, napětí a dobře napsaným postavám. Mezi první československé televizní seriály patřila Rodina Bláhova, která se začala vysílat v prosinci 1959. Na její popularitu pak navázali například Tři chlapi v chalupě a následovala celá řada dalších seriálů, z nichž některé si diváci s chutí pustí i dnes. Vy na ně můžete zavzpomínat s naším kvízem na In-Lifestyle.
Propaganda, nebo zábava? V té době často obojí
Šedesátá léta přinesla několik dnes už legendárních titulů. V roce 1967 vznikla Píseň pro Rudolfa III., o rok později Hříšní lidé města pražského a Sňatky z rozumu. Právě Hříšní lidé se stali jedním z nejúspěšnějších kriminálních seriálů své doby. Policejní rada Vacátko v podání Jaroslava Marvana spolu s inspektory Mrázkem, Boušem a Brůžkem řešil případy inspirované pražským podsvětím třicátých let. Seriál vznikl podle povídek Jiřího Marka a režíroval jej Jiří Sequens.
V sedmdesátých a osmdesátých letech už seriálová nabídka výrazně narostla. Diváci si oblíbili seriály Chalupáři, Byl jednou jeden dům, Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Třicet případů majora Zemana, Malý pitaval z velkého města, Sanitka, My všechny školou povinní nebo Vlak dětství a naděje. Každý z nich nabízel něco jiného. Výběr byl pestrý, od komedie přes rodinné a školní příběhy až po kriminálky a lékařská dramata. Například Chalupáři stavěli na dvojici Evžen Huml a Bohouš Císař, zatímco Nemocnice na kraji města přinesla nezapomenutelné postavy primáře Sovy, doktora Štrosmajera, doktora Blažeje či doktora Cvacha.
Test českého občanství nanečisto: S 10 otázkami, na které odpovídají cizinci, si musí poradit každý Čech
A pak jsou tu Návštěvníci, kteří jsou mezi tehdejšími seriály trochu výjimkou. Patnáctidílné sci-fi z roku 1983 spojilo komedii, rodinný příběh, cestování časem a futuristické představy o životě ve 25. století. Expedice vedená akademikem Janem Richardem se vrací do minulosti, protože potřebuje najít zápis geniálního chlapce Adama Bernaua, jehož poznatky mohou zachránit budoucnost lidstva. V hlavních rolích se objevili Josef Bláha, Josef Dvořák, Dagmar Patrasová, Jiří Datel Novotný a Viktor Král.
Na seriálu navíc spolupracovali výtvarník Theodor Pištěk, animátor Jan Švankmajer a hudební skladatel Karel Svoboda. Kombinace sci-fi, humoru, triků a nezaměnitelné atmosféry způsobuje, že Návštěvníci působí zajímavě i po více než čtyřiceti letech. A co vy? Patříte také k fandům starých seriálů? To se ukáže v našem kvízu.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, FDb, Postavy.cz, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, ČSFD
Tento příspěvek Retro kvíz o českých seriálech z doby před revolucí: Je čas zjistit, komu stále slouží paměť pomocí 10 otázek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.