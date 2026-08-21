Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Retro kvíz o českých seriálech z doby před revolucí: Zjistěte, zda vám stále slouží paměť pomocí 10 otázek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky staré televizní klasiky. Otestujte, jak dobře si pamatujete kultovní předrevoluční seriály z éry Československé televize.
Fotografie ze seriálu 30 případů Majora Zemana

Fotografie ze seriálu 30 případů Majora Zemana

Zdroj: Foto: Jiří Komárek / České televize, 30 případů Majora Zemana, díl Vyznavači ohně
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Syn Ivety Bartošové má nový hudební projekt. Artur Štaidl spojil potomky nejslavnějších muzikantů Česka
Syn Ivety Bartošové má nový hudební projekt. Artur Štaidl spojil potomky nejslavnějších muzikantů Česka
Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5
Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5

Nejvyšší příjmy z veřejných funkcí loni neměl premiér Petr Fiala. Přehled ukazuje, jak do konečných částek...

Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí
Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí

Matthew Perry by by 19.8. oslavil 57. narozeniny. Připomínka jeho života znovu otevírá nejen fenomén...

Alice Bendová si drsně rýpla do Sarah Haváčové kvůli pomoci Ukrajině: S těmito slovy souhlasí spousta Čechů
Alice Bendová si drsně rýpla do Sarah Haváčové kvůli pomoci Ukrajině: S těmito slovy souhlasí spousta Čechů

Alice Bendová se tvrdě opřela do Sarah Haváčové poté, co herečka znovu veřejně mluvila o nutnosti...

Petr Pavel v Lánech poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Touto poznámkou ho naprosto znemožnil
Petr Pavel v Lánech poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Touto poznámkou ho naprosto znemožnil

Prezident Petr Pavel pozval do Lán vědce, ekology i popularizátory a debatu o suchu proložil poznámkou,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.