Retro kvíz o českém školství za socialismu: Pro pamětníky by alespoň 8 z 10 bodů mělo být povinností

Retro kvíz o českém školství za socialismu: Pro pamětníky by alespoň 8 z 10 bodů mělo být povinnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Článek byl publikován 13.10.2026 02:18
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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