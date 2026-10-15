Retro kvíz o cenách za totality: Na tehdejší realitu v 10 otázkách si bez chyby vzpomene už jen málokdo

Retro kvíz o cenách za totality: Na tehdejší realitu v 10 otázkách si bez chyby vzpomene už jen málokdoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie z obchodu za socialismuZdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Článek byl publikován 15.10.2026 02:10
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