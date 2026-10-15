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Retro kvíz o cenách za totality: Na tehdejší realitu v 10 otázkách si bez chyby vzpomene už jen málokdo

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Ceny za socialismu vypadají na první pohled lákavě nízko. Máslo za 10 korun, vejce za 1,30, jenže průměrná mzda v roce 1989 činila pouhých 3 170 Kčs. Bylo to tedy levnější, nebo dražší než dnes? Právě to prověří náš kvíz.
Fotografie z obchodu za socialismu

Fotografie z obchodu za socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 02:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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