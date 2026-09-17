Retro kvíz o autech za socialismu: Škodovka, Lada nebo Trabant v 10 otázkách zarazí hlavně mladší ročníky

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Retro kvíz o autech za socialismu: Škodovka, Lada nebo Trabant v 10 otázkách zarazí hlavně mladší ročníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Dnes si při koupi automobilu můžeme vybírat ze stovek modelů různých značek. Za socialismu ale byla situace úplně jiná.
Lada 2101
Zdroj: Foto: Andrzej Otrębski / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
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