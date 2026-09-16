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Retro kvíz na téma slovník socialismu: 10 výrazů kdysi znal každý, dnes už je používají jedině pamětníci

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Jazyk každé doby odráží společnost, ve které se používá. Za socialismu proto běžnou češtinu zaplňovaly výrazy, které dnes působí poněkud nezvykle.
předměty socialismu

předměty socialismu

Zdroj: Foto: Se souhlasem České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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