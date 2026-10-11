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Retro komoda z šedesátých let stojí víc než nová kuchyň. Za cenou stojí výrobní postup, který československý průmysl opustil po revoluci

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Renovovaná Jiroutkova skříňka z řady U-450 se v Česku prodává až za 26 tisíc korun, v zahraničí za víc než 40 tisíc. Kuchyň METOD z IKEA přitom stojí 21 990 Kč.
Retro komoda z šedesátých let stojí víc než nová kuchyň. Za cenou stojí výrobní postup, který československý průmysl opustil po revoluci

Retro komoda z šedesátých let stojí víc než nová kuchyň. Za cenou stojí výrobní postup, který československý průmysl opustil po revoluci

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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