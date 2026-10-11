Retro komoda z šedesátých let stojí víc než nová kuchyň. Za cenou stojí výrobní postup, který československý průmysl opustil po revoluci

V roce 1958 navrhl Jiří Jiroutek pro národní podnik Interiér Praha nízkou skříňku na šikmých nožkách, s pastelovými čely a černými podélnými úchytkami. Měla být levná, snadno složitelná a dostupná mladým rodinám, které se stěhovaly do nových bytů. O více než šedesát let později se tentýž kus objevuje na mezinárodní designové platformě 1stDibs v cenovce, za kterou by se dala pořídit celá základní kuchyňská linka. Dohledali jsme, kolik Jiroutkovy komody dnes doopravdy stojí na bazarech, u renovátorů i v zahraničních galeriích. Prověřili jsme také, co z obyčejného nábytku pro panelákové domácnosti udělalo předmět, o který se přetahují sběratelé.
Jiroutkova komoda U-453 za cenu kuchyňské linky
Oficiální kuchyň IKEA METOD o délce 246 centimetrů vyjde na 21 990 Kč. Dřez, sifon, baterii, úchytky, spotřebiče ani osvětlení ale švédský řetězec do ceny nepočítá. Hotové sestavy KNOXHULT jsou ještě levnější: varianta o délce 180 centimetrů stojí 4 750 Kč, 220centimetrová 7 700 Kč a rohová 10 250 Kč.
Na druhé straně stojí sběratelský trh s Jiroutkovými kusy. Ten se dělí do tří pater:
Kde a v jakém stavu Typická cena Česká inzerce, neopravené kusy (Bazoš, Sbazar) 1 790 až 8 500 Kč Renovované originály od pražského Nanovo 18 150 až 25 950 Kč Zahraniční platforma 1stDibs, model U-450 zhruba 32 000 až 42 000 Kč 1stDibs, větší modely série (U-458, U-460) zhruba 59 000 až 100 000 Kč
Kompletně zrenovovaná skříňka tedy snadno přeskočí METOD i nejdražší KNOXHULT. Zahraniční nabídky pak míří na cenu solidní středně velké kuchyně, a to ještě bez dopravy, cla a poplatků platformy. Podle 1stDibs se Jiroutkovy kusy za posledních dvanáct měsíců prodávaly průměrně kolem 27 tisíc korun.
Brusel, Expo 58 a skříňka pro každou domácnost
Světová výstava v Bruselu přilákala od dubna do října 1958 přes 41 milionů návštěvníků. Československý pavilon si podle oficiálních údajů
Mezinárodního úřadu pro výstavy získal pozornost architekturou, obsahem i premiérou Laterny magiky. Domů si odvezl Zlatou hvězdu a dalších třináct významných ocenění.
Odtud se do českých domácností rozlil takzvaný bruselský styl: lehké tvary, organické linie, kontrastní barvy. Jiroutek ho přetavil do sektorového nábytku. Série Universal U-450 vydržela ve výrobě zhruba dvacet let a podle firmy Nanovo se jí vyrobilo několik milionů kusů. Nejslavnějším modelem se stala právě U-453.
Tady se skrývá klíč k dnešní ceně. Cena Jiroutkovy komody podle nás neodráží luxusní původ, odráží paradox masového designu. Čím víc kusů lidé po desetiletí používali, přelakovávali, upravovali a nakonec vynášeli ke kontejnerům, tím cennější jsou ty, které přežily v poctivém stavu. Po roce 1989 navíc pro část domácností představoval tento nábytek vybavení spojené s minulým režimem, které chtěli co nejdřív vyměnit za něco nového. S odstupem dvou generací se tytéž skříňky vnímají jako středoevropský design poloviny 20. století.
Montáž bez šroubováku: chytrý trik sektorového nábytku U-450
Proč právě Jiroutek? Odpověď dává sám designér v rozhovoru pro
Lidovky.cz z roku 2018. Vymyslel pokojový nábytek skládaný z dílců. Jednotlivé části se dokončovaly a lakovaly samostatně a teprve poté se skližovaly. Výroba se tím zrychlila a zlevnila.
Řada U-450 fungovala jako stavebnice. Skříňky, vitríny a mezičlánky šlo řadit vedle sebe i stohovat na sebe. Spodní díly dosedaly na podnože se šikmými nožkami, horní se nasazovaly na kovové kolíčky. Dobový katalog podle Jiroutka zdůrazňoval montáž bez nářadí, tedy vlastnost, kterou dnes IKEA prodává jako svůj vynález.
Další detail prozrazuje inženýrské myšlení: u komody s posuvnými dvířky designér vypustil mezistěnu. Jeden díl dřeva méně na kus, krát statisíce kusů. Zákazník úsporu nepoznal, podnik ji ale v rozpočtu cítil.
Materiálový rozdíl oproti dnešku je patrný na první pohled. Restaurátor Pavel Kratochvíl u U-453 popisuje podnož ze smrku dýhovanou bukem, masivní bukové nohy, dřevotřískový korpus dýhovaný dubem a lakovaná masivní čela. METOD stojí na dřevovláknité desce, melaminové fólii, laminátu, plastových lemech a ocelových zásuvkách. Jeden výrobek počítá s životností desítek let, druhý s výměnou při další rekonstrukci.
Jiroutkův postup se pak z velké výroby vytratil. Sériová produkce skončila a k chytře řešenému dýhovanému sektorovému nábytku se domácí továrny už nevrátily. Obnovy se ujala až v roce 2018 malá pražská firma Nanovo, která získala výhradní právo vyrábět novou verzi celé řady. Jiroutek s ní konzultoval každý detail. Nové kusy ale nesou materiálové úpravy: zásuvky z bukového masivu místo překližky a konstrukci ze smrkového masivu s bukovou dýhou namísto původní dýhované dřevotřísky.
Originál, renovace, nebo replika? Jak poznat cenného Jiroutka
Největší cenový skok nezažívá jakákoli stará komoda. Prémii si říká rozpoznatelný Jiroutkův kus s doložitelnou vazbou na Interiér Praha, původními proporcemi a citlivě provedenou obnovou. Na trhu se dnes potkávají čtyři kategorie:
původní kus z 60. let v dochovaném stavu, s dobovou patinou, kompletně renovovaný originál, kde rozhoduje kvalita zásahu, novodobá autorizovaná replika od Nanovo s upravenými materiály, neautorizovaná napodobenina nebo prostě retro skříňka, kterou prodejce označil Jiroutkovým jménem.
Při prohlídce se vyplatí zkontrolovat tyto znaky:
rozměry kolem 110 × 76 × 45 centimetrů, šikmé dřevěné nožky a dubovou dýhu na korpusu, typickou barevnost čel, třeba černo-šedo-růžovou nebo žluto-bílou, černé podélné úchytky na zásuvkách či posuvných dvířkách, štítek Interiér Praha nebo jiné výrobní značení, původní zámek a klíč u variant s dvířky.
Zahraniční nabídka U-450 na 1stDibs vyzdvihuje jako doklad pravosti právě částečně zachovaný štítek a funkční originální klíč. U dražších kusů proto žádejte detailní fotky zad, spodní strany, úchytek a štítku. Pozor také na záměnu pojmů: „U-450“ označuje celou sérii i konkrétní model, a ne každý prodejce to rozlišuje.
Renovovat, nebo prodat skříňku po babičce?
Pokud doma stojí potvrzený Jiroutkův kus, rozhodně ho nevyhazujte. Bazarový trh ale umí být nemilosrdný. Na Aukru skončila nabídka komody U-450 „v pěkném stavu“ za 500 Kč bez jediného příhozu. Na Sbazaru visí jiná za 1 990 Kč.
Odborná obnova přitom něco stojí. Orientační ceník Atelieru Fiala uvádí za dýhovanou třízásuvkovou komodu 25 až 30 tisíc korun, za kus z měkkého dřeva 15 až 20 tisíc. Kratochvíl, který má Jiroutkovu komodu přímo mezi realizacemi, sděluje cenu na dotaz. Dá se čekat, že u skříňky s poškozenou dýhou, lakovanými čely a opravou zásuvek se účet vyšplhá do desítek tisíc.
Ekonomicky proto renovace dává smysl hlavně u kompletního, atraktivního kusu, který si chcete nechat nebo prodat do zahraničí. Pro rychlý prodej bez zásahu počítejte s nízkými tisíci. Vyšší částku obhájí jen doložený původ, dobrý stav a kvalitní řemeslná práce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková