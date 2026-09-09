Retro čokoládový dort jako z cukrárny. S tímto krémem chutná božsky – je rychlý, nikdy se nesrazí a stačí na něj jen 4 suroviny

Když přijde chuť na pořádně čokoládový dort, není potřeba ho schovávat pod vrstvu fondánu ani ho zdobit jako cukrářský výstavní kousek. Čokoládový dort s máslovým krémem stojí na mnohem jednodušší myšlence. Dobré kakao, kvalitní hořká čokoláda a poctivý krém udělají většinu práce za vás. Výsledkem je moučník s výraznou čokoládovou chutí, který se hodí stejně dobře na narozeninový stůl jako k odpolední kávě.
Spojení kakaového korpusu a čokoládového máslového krému patří k těm kombinacím, které se v domácích kuchařkách objevují znovu a znovu. Není na něm nic překombinovaného, a právě proto se dá snadno upravit podle vlastní chuti. Hořká čokoláda dodá krému hloubku a zároveň pomůže stáhnout sladkost, která bývá u podobných dortů nejčastějším problémem. Vyplatí se proto použít čokoládu, která má skutečně výraznou kakaovou chuť, ne jen sladkou čokoládovou vůni.
Zajímavé je, jak velký rozdíl udělá obyčejné odležení. Dort, který je po dokončení ještě trochu nesourodý, se po několika hodinách změní v mnohem kompaktnější celek. Korpus zvláční a čokoládový krém se chuťově propojí s kakaovým těstem. Právě proto je tento dort lepší připravit s předstihem než ho servírovat hned po dokončení.
Pokud chcete výraznou chuť ještě trochu ozvláštnit, dobře fungují maliny, višně nebo tenká vrstva meruňkového džemu mezi korpusem a krémem. K čokoládě se hodí i vlašské ořechy nebo lískové oříšky. Není ale nutné dort přeplnit. U tohoto typu moučníku často nejlépe vynikne právě samotná čokoláda.
Troubu předehřejte na 170 °C. Dno dortové formy o průměru 24 cm vyložte pečicím papírem. Boky formy nevymazávejte, aby těsto mohlo při pečení dobře přilnout ke stěnám a rovnoměrně narůst.
Vejce oddělte. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte cukr a šlehejte, dokud nebude sníh pevný, hladký a lesklý.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky. Mouku, kakao a prášek do pečiva prosejte a po částech je zlehka vmíchejte stěrkou. Těsto nepřemíchávejte, aby zůstalo nadýchané.
Těsto přendejte do připravené formy a povrch lehce uhlaďte. Pečte přibližně 35–40 minut. Upečení ověřte špejlí, která po zapíchnutí do středu musí vyjít suchá.
Upečený korpus nechte asi 10 minut chladnout ve formě. Poté opatrně uvolněte boky, korpus vyjměte a nechte ho zcela vychladnout na mřížce.
Mezitím připravte čokoládový krém. Mléko zahřejte téměř k bodu varu a odstavte. Přidejte nalámanou hořkou čokoládu a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Čokoládovou směs nechte zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlého a nadýchaného krému. Za stálého šlehání postupně přidávejte vychladlou čokoládovou směs. Šlehejte, dokud nevznikne hladký a krémový máslový krém.
Vychladlý korpus dlouhým pilkovým nožem vodorovně rozkrojte na dvě stejně vysoké části.
Spodní část korpusu položte na dortový podnos a rovnoměrně na ni rozetřete přibližně polovinu čokoládového krému. Přikryjte druhou částí korpusu a lehce přitlačte.
Zbylý krém rozetřete na povrch dortu a podle potřeby i po jeho stranách. Povrch uhlaďte nebo vytvořte jednoduchou strukturu podle vlastního vkusu.
Dort uložte nejméně na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Před podáváním ho nechte asi 15 minut při pokojové teplotě, aby krém mírně povolil a dort se lépe krájel.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová