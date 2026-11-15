Restaurace v Česku od února 2027 musí vyhovět hostům: Vlastní krabičku naplní za stejnou cenu. Hospodští se bojí špíny

Kdo někdy přinesl do bistra vlastní krabičku na oběd, ví, že výsledek byl nejistý. Jedna obsluha ochotně nandala, jiná jen pokrčila rameny a podala jednorázový obal. Tahle loterie brzy skončí. Za pultem ale změna budí víc obav než radosti.
Dosud záleželo na dobré vůli
Mezi lidmi se traduje, že do vlastní nádoby vám hospoda nandat nemusí. Zatím to platí. Podle stanoviska Státního zdravotního ústavu ze srpna 2018 předpisy prodej do přinesených nádob nezakazovaly, zákazník si ho ale vymoci nemohl. Rozhodoval podnik a řada firem to ve vnitřních postupech zakazovala.
Od 12. února 2027 musí podniky ze stravování, pohostinství a ubytování, které prodávají jídlo nebo pití s sebou, nabídnout naplnění vlastní nádoby zákazníka. Ukládá jim to nařízení EU o obalech.
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Velikost podniku nerozhoduje. Restaurace, která jídlo s sebou neprodává, se změna netýká. Podnik musí možnost vlastní nádoby nabízet, konkrétní nádobu ale za určitých podmínek odmítnout smí.
Cedule u pultu a stejná cena
Podnik, na který povinnost dopadá, musí:
v místě prodeje viditelnou a čitelnou tabulí nebo značkou upozornit, že jídlo či pití dostanete i do vlastní nádoby, oznámit, jaké druhy nádob přijímá a jaká hygienická pravidla platí, uvést, že za zdraví a bezpečnost u vlastní nádoby odpovídá zákazník.
Za jídlo do vlastní krabičky nesmí podnik účtovat víc ani nabídnout horší podmínky než za stejný pokrm v jednorázovém obalu. Nárok na slevu tím nevzniká, protože nařízení určuje jen horní hranici ceny.
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Obsluha smí nádobu nenaplnit, když zákazník nedodrží oznámená pravidla. Typicky půjde o tyto případy:
nádoba patří k druhu, který podnik nepřijímá, obsluha ji považuje za nehygienickou, třeba kvůli zaschlým zbytkům, obsluha ji považuje za nevhodnou pro dané jídlo nebo pití.
Nádoby pro styk s potravinami mívají omezené použití. Některé nesnesou vysokou teplotu, jiné se nehodí na tučná nebo silně kyselá jídla. Před cestou se podívejte na označení nádoby a přineste ji umytou.
Přečtěte si také: Až 370 000 Kč na okna a kotel: Dotaci NZÚ Light pošle stát seniorům s nižším příjmem předem, ještě před řemeslníky Obsluha smí odmítnout krabičku, která je špinavá nebo se na dané jídlo nehodí, proto se vyplatí přinést ji umytou. Ilustrační foto. Zdroj: Peter Heymans / Unsplash. Hospodští se bojí neviditelné špíny
Obavu, že odnese i to, za co nemůže, má restauratér z Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Na nádobě podle něj nemusí být nečistota na první pohled znát. „Doma ho sní a bude mu špatně, tak co myslíte, že si bude myslet?“ uvedl v listopadu 2026 pro TN.cz.
Nařízení přitom podnik zbavuje odpovědnosti, pokud hygienický problém nebo ohrožení bezpečnosti jídla vznikne kvůli krabičce, kterou si host přinesl. Hygiena kuchyně a výdeje zůstává na provozovateli: musí mít postupy, aby přinesené krabičky nepřišly do styku se surovinami, pracovními plochami ani s jídlem pro další hosty. Na to upozorňoval už Státní zdravotní ústav ve stanovisku z roku 2018.
Obavy sdílí i evropské oborové sdružení provozovatelů stravovacích služeb Serving Europe. V dubnu 2026 upozornilo na nejasný výklad článků 32 a 33, na nutnost školit personál a na to, že obsluha těžko pozná, jestli je přinesená nádoba opravdu čistá a vhodná. Hrozí tak kontaminace jídla nebo kontakt zákazníka s alergeny.
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Kdo bude pravidla hlídat, zákon zatím neurčuje. Ministerstvo životního prostředí podle TN.cz z listopadu 2026 počítá hlavně s Českou obchodní inspekcí a Českou inspekcí životního prostředí.
Výše pokut v Česku zatím stanovená není. Nařízení ukládá státům určit sankce a oznámit je Evropské komisi do 12. února 2027, česká úprava zákona o obalech se podle tiskové zprávy ČOI ze srpna 2026 teprve připravuje.
Ministr životního prostředí Igor Červený v srpnu 2026 uvedl, že by kontroloři aspoň první rok měli spíš radit a dávat čas na nápravu než rovnou trestat.
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Podniky s prodejem s sebou budou od 12. února 2028 muset nabízet i opakovaně použitelný obal v systému opětovného použití, který nesmí být dražší než jednorázový. Nejmenší firmy, takzvané mikropodniky, jsou z této povinnosti vyjmuty.
Mikropodnikem je podle evropské definice firma, která zaměstnává méně než 10 lidí a jejíž roční obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur. Započítávají se i vlastníci ve vedení a u propojených firem se údaje sčítají. Úleva pro nejmenší firmy přitom platí výhradně u vratných obalů. Naplnění vlastní nádoby zákazníka musí od 12. února 2027 nabízet i nejmenší bistro.
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