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Restaurace v Česku od února 2027 musí vyhovět hostům: Vlastní krabičku naplní za stejnou cenu. Hospodští se bojí špíny

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Kdo někdy přinesl do bistra vlastní krabičku na oběd, ví, že výsledek […]
Restaurace v Česku od února 2027 musí vyhovět hostům: Vlastní krabičku naplní za stejnou cenu. Hospodští se bojí špíny

Restaurace v Česku od února 2027 musí vyhovět hostům: Vlastní krabičku naplní za stejnou cenu. Hospodští se bojí špíny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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