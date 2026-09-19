Reprezentační nováček Radosta nastínil, že minulí trenéři nároďáku brali jen vyvolené

18. září 2026 zveřejnil nový trenér Santi Denia svou první nominaci. Mezi šestadvaceti jmény se objevilo i to Radostovo, a pro hráče, který celou kariéru strávil prakticky výhradně v Teplicích, šlo o moment, na který čekal přes sto třicet ligových startů. V klubovém rozhovoru pro FK Teplice pak řekl větu, která rezonuje víc než běžná nováčkovská vděčnost: je rád, že se do reprezentace nedostávají jen hráči z „ligové top trojky nebo pětky“. Žádná jména, žádná obžaloba. Spíš hráčský pocit, který zná každý, kdo někdy kopnul za tým bez evropských pohárů.
Co Radosta skutečně řekl, a co ne
Slovo „vyvolení“ z jeho úst nezaznělo. Radosta formuloval myšlenku pozitivně: ocenil, že nově existuje cesta i pro hráče z menších klubů, a svou nominaci četl jako potvrzení téhle změny. Nejmenoval Šilhavého, Haška ani Koubka. Nepopisoval zákulisní křivdu. Celé sdělení rámoval jako radost, ne jako účtování.
Přesto jeho slova nesou váhu. Ligový debut si odbyl už v sezoně 2018/19. Od té doby prošel jedinou hostovací epizodou ve Varnsdorfu a jinak nosil výhradně teplický dres. Přes 139 ligových startů se pozvánka do áčka nikdy neobjevila. Že si všiml vzorce, kdy nominace proudily hlavně z adres Sparty, Slavie a Plzně, není paranoia, je to popis reality, kterou potvrzují i referenční nominace jeho předchůdců na lavičce.
Deniův scouting versus staré pořádky
Rozdíl mezi novým španělským koučem a jeho předchůdci neleží jen v počtu nováčků. Leží v metodě. Denia na nominační tiskovce popsal, že s realizačním týmem cestoval po Česku, sledoval zápasy napříč ligou a chtěl hráče osobně poznat. Radostu obhájil konkrétním profilem: rychlost, souboje jeden na jednoho, práce dozadu, zapadnutí do herního záměru na čtyři zápasy Ligy národů v jedenácti dnech.
Pro srovnání:
- Šilhavého první nominace (říjen 2018) stála hlavně na návratech známých jmen, ne na rozšíření okruhu směrem k menším klubům.
- Haškova první nominace (březen 2024) přinesla pět nováčků, ale šlo převážně o hráče ze Slavie, Plzně nebo ze zahraničí.
- Deniova první nominace (září 2026) zařadila vedle zahraničních opor i Radostu z Teplic, hráče bez jediného startu v pohárové Evropě.
Poslední dohledatelný teplický hráč, který za české áčko při působení v klubu skutečně nastoupil, byl brankář Tomáš Grigar. Stalo se to 18. listopadu 2009 při porážce 0:2 s Ázerbájdžánem. Sedmnáct let ticha.
Čísla, která nominaci legitimizují
Radostova pozvánka nebyla sentimentální gesto. Podle analytického rozboru Livesportu měl v době nominace na kontě 2 góly a 3 asistence, čímž už vyrovnal celý předchozí ligový ročník. V tvorbě šancí ze hry patřil k ligovým špičkám: 1,8 vytvořené šance na 90 minut, v sekvencích končících střelou ho překonávali jen Ahmed Ghali a Dominik Janošek.
Sám Radosta vysvětlil, co za tím stojí. Teplice pod trenérem Frťalou změnily herní styl. Radosta se na hřišti pohybuje výš, má víc prostoru v ofenzivě, víc ofenzivních výpadů. V předchozím systému hrál halfbeka s defenzivními úkoly, pozici, ze které se do reprezentačních sestřihů dostáváte těžko.
Signál, nebo systémová změna?
Jedno jméno z Teplic ještě nedělá revoluci. Sám Impuls výstižně poznamenal, že „přehnaná revoluce se nekoná“, jádro kádru pořád stojí na zavedených jménech. Šestadvacetičlenná nominace na čtyři zápasy v jedenácti dnech přirozeně rozšiřuje testovaný okruh; to by udělal každý pragmatický kouč.
Přesto je Deniova rétorika jiná. Mluví o propojení s jednadvacítkou, o ochotě vzít klidně deset hráčů z mládežnického výběru, o typologii místo klubové adresy. Jestli to přežije první porážku a mediální tlak na návrat „jistot“, ukážou další srazy.
Radosta mezitím ví jedno: z Teplic to jde. Trvalo to sto třicet devět zápasů a sedmnáct let od posledního teplického reprezentanta, ale jde to.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl