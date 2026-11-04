Řepa položená přímo na brambory vydrží ve sklepě až do jara. Kdo ji nechá v bedně bez písku, sbírá plíseň už v prosinci

Bedna plná rudých bulev, sklep, pár týdnů klidu. Pak v prosinci přijde zatuchlý pach, měkká místa a bílý povlak, který se šíří od jednoho kusu k sousedům. Za takovým scénářem obvykle nestojí smůla. Většinou jde o řetěz drobných chyb, které začaly už na záhonu. Kdo řepu sklidí nepoškozenou a suchou, jen ji oklepe od hlíny a uloží do chladu s dostatkem vlhka i vzduchu, může z ní vařit až do jara. Starý zahrádkářský fígl s bramborami k tomu nabízí jednoduchou zkratku. Pro mokřejší sklepy existuje ještě spolehlivější pojistka.
Proč řepa na bramborách v chladném sklepě vydrží
Obě plodiny mají podobné požadavky. Brambory chtějí temno, chlad a vyšší vlhkost, řepě vyhovuje chladné a vlhké prostředí. Podle Iowa State University Extension se jejich nároky ve sklepě do značné míry překrývají, takže sdílený kout dává smysl. Web Chalupáři-Zahrádkáři popisuje ukládání řepy vedle brambor nebo přímo na ně s vysvětlením, že bulvy zachytí přebytečnou vlhkost, kterou hlízy uvolňují, a prospěje to oběma.
Kombinaci nahrává i chemie. Podle amerického ministerstva zemědělství je řepa vůči etylenu málo citlivá. Ten plyn uvolňují hlavně jablka a u brambor podporuje klíčení, proto patří ovoce do jiné místnosti.
Čísla o výdrži hovoří jasně. Příručka USDA o komerčním skladování uvádí pro seříznutou řepu ve větraném skladu čtyři až šest měsíců, v chlazeném dokonce osm až deset. Sezonní kalendář Ministerstva zemědělství počítá se skladováním červené řepy do května. V domácím sklepě se odhady rozcházejí: Iowa State zmiňuje jeden až tři měsíce, Utah State tři až čtyři, český magazín Prima Living zhruba pět. Ke květnu se dostane hlavně ten, komu teplota příliš neskáče.
Sklizeň před mrazem: vidle, sucho a žádné mytí
V nížinách připadá ideální termín na září a říjen 2026, ve vyšších polohách raději o něco dřív podle předpovědi prvních mrazíků. Vegetační doba se podle odrůdy pohybuje mezi 60 a 120 dny od výsevu. Český rozhlas Sever doporučuje počkat na suché počasí, kdy půda není rozbahněná.
Postup je prostý:
- bulvu opatrně podrýt vidlemi asi 2 až 3 cm pod jejím spodkem,
- nať odkroutit zhruba 2 cm nad hlavou, nikdy ne těsně u ní,
- hrubé hroudy oklepat, řepu však nemýt, protože vlhko otevírá dveře plísním,
- kusy nechat několik hodin oschnout ve stínu.
Pak přichází třídění, nejdůležitější krok celé operace. USDA radí vyřadit nemocné a mechanicky poškozené kořeny. Oděrka nebo prasklina slouží hnilobě jako vstupní brána a mokvající bulva navíc zvlhčí své okolí. Takové kusy patří rovnou do kuchyně. Na sklad se hodí pevné, vyzrálé, střední až větší bulvy, které podle USDA ztrácejí vodu pomaleji a méně se scvrkávají.
Bedna s pískem pro sklepy, kde kolísá teplota
Pokud sklep občas prohřeje slunné odpoledne nebo se na zdech sráží voda, samotné položení na brambory podle nás nestačí. Vrstva mírně vlhkého písku či pilin drží vlhkost kolem bulev rovnoměrněji a vyrovnává výkyvy.
University of Saskatchewan popisuje takzvanou kbelíkovou metodu, kterou snadno převedete na dřevěnou bednu:
- na dno nasypat asi 3 cm mírně vlhkého písku, pilin nebo rašeliny,
- položit vrstvu řepy tak, aby se bulvy nedotýkaly,
- zasypat další vrstvou materiálu,
- opakovat a zakončit krycí vrstvou.
Na dně se nesmí držet voda. Písek má být na omak vlhký, nikoli mazlavý. Pro menší úrodu stačí lednice: zeleninová zásuvka nebo perforovaný sáček udrží řepu svěží několik týdnů.
Ideální rozmezí podle University of Saskatchewan leží mezi 0 a 5 °C. USDA varuje, aby teplota ve sklepě neklesla pod −0,5 °C ani nepřekročila 5 °C, jinak hrozí namrznutí, rašení a hniloba. Relativní vlhkost se u řepy doporučuje vysoká, kolem 90 až 98 %. Teploměr s vlhkoměrem za pár stovek ukáže, jak na tom váš sklep doopravdy je. Podlaha bývá chladnější než horní police, bednu proto umístěte níž, ovšem mimo promrzající beton a mokré kouty.
Prosincová plíseň: odkud se bere a jak ji zastavit
Řepa uložená v říjnu má v prosinci za sebou šest až deset týdnů. Právě tehdy se ozvou všechna podcenění: přehlédnutý poškozený kus, kondenzace na víku, zatuchlý vzduch. University of Alaska Fairbanks připomíná, že přebytečnou vlhkost, která plísni svědčí, odvádí jedině větrání. Samotné vysoké vlhkosti se bát netřeba. Potíž nastává, když se k ní přidá stojatá voda a teplo. Při 0 °C řepa podle USDA vydechuje 4 až 6 mg oxidu uhličitého na kilogram za hodinu, při 10 °C už 16 až 20 a při 20 °C až 70. Rychlejší dýchání spotřebovává zásoby, bulvy měknou a raší.
Varovné signály:
- měkká nebo mokvající místa,
- bílé či šedé povlaky,
- zatuchlý odér,
- slepený, přemokřený písek.
První měsíc doporučujeme bednu prohlédnout každý týden či dva, přes zimu nejméně jednou měsíčně. Napadené bulvy vyhoďte i s okolním materiálem, zdravé osušte a přeložte do čerstvého písku. Ve vyprahlém sklepě pomohou misky s vodou na podlaze, ve vlhkém otevřené větrací okénko. Platí to i pro mrkev, petržel nebo křen, cibule a česnek ale do vlhké bedny nepatří.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková