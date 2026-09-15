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Řemeslo, na které se čeká déle než na nové auto. V Česku ho umí jen hrstka lidí a vydělají si i 800 Kč na hodinu

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Objednáte si ho a pak čekáte měsíce, u větších zakázek klidně přes […]
Řemeslo, na které se čeká déle než na nové auto. V Česku ho umí jen hrstka lidí a vydělají si i 800 Kč na hodinu

Řemeslo, na které se čeká déle než na nové auto. V Česku ho umí jen hrstka lidí a vydělají si i 800 Kč na hodinu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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