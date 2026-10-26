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Relikviář v Bečově nad Teplou je druhý nejcennější klenot Česka. Před zničením ho zachránil půlmetr bahna a zapomění

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Národní památkový ústav řadí relikviář svatého Maura z Bečova nad Teplou hned za české korunovační klenoty. Čtyřicet let ležel pod podlahou kaple, zapomenutý, poškozený, a přesto zachráněný.
Relikviář v Bečově nad Teplou je druhý nejcennější klenot Česka. Před zničením ho zachránil půlmetr bahna a zapomění

Relikviář v Bečově nad Teplou je druhý nejcennější klenot Česka. Před zničením ho zachránil půlmetr bahna a zapomění

Zdroj: Pavel Bednařík (WMCZ) / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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