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Rejsčí karavana vypadá jako hříčka přírody. Ve skutečnosti jde o úsporný mechanismus: matčin metabolismus je tak rychlý, že víc než jeden transport by ji stál život

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Samice bělozubky o hmotnosti necelých dvanácti gramů dokáže přesunout celý vrh najednou, stačí jí k tomu řetěz mláďat zakousnutých jedno do druhého.
Rejsčí karavana vypadá jako hříčka přírody. Ve skutečnosti jde o úsporný mechanismus: matčin metabolismus je tak rychlý, že víc než jeden transport by ji stál život

Rejsčí karavana vypadá jako hříčka přírody. Ve skutečnosti jde o úsporný mechanismus: matčin metabolismus je tak rychlý, že víc než jeden transport by ji stál život

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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