RegioJet poveze cestující v jižní části Královéhradeckého kraje. Kraj ušetří miliardy

Rada Královéhradeckého kraje rozhodla o tom, kdo od prosince 2031 převezme regionální železniční dopravu v jižní části regionu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost RegioJet, jejíž nabídka ve výši 10,9 miliardy korun bez DPH byla hodnocena jako ekonomicky výhodnější oproti druhému uchazeči.
Nový dopravce bude po dobu 15 dopravních let, tedy až do prosince 2046, zajišťovat spojení na několika tratích. Těžiště provozu tvoří linky mezi Hradcem Králové a Letohradem, Solnicí, Rokytnicí v Orlických horách, Novým Bydžovem přes Chlumec nad Cidlinou, dále pak Hradec Králové a Jaroměř, Dobruška a Choceň či Hronov a Choceň. Část tras zasahuje také do sousedního Pardubického kraje.
Výběrové řízení kraj spustil v únoru letošního roku. V úvodní fázi přišly čtyři předběžné nabídky, po sérii jednání a upřesnění provozního konceptu však konečné nabídky předložily jen dvě společnosti. Hodnoticí komise je posuzovala 21. října 2026 a RegioJet z tohoto srovnání vyšel jako vítěz.
První náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím označil výběr dopravce za důležitý krok k zajištění stabilní a kvalitní dopravní obslužnosti na dalších patnáct let. Zároveň upozornil na finanční výsledek soutěže. Kraji se podle něj podařilo vysoutěžit zakázku o více než 18 procent levněji oproti předpokládané hodnotě, což představuje úsporu zhruba 2,5 miliardy korun.
Nabídková cena 10,9 miliardy korun přitom není konečnou částkou, kterou kraj za celé období skutečně zaplatí. Smlouva je nastavena jako takzvaná brutto, kdy rizika i příležitosti plynoucí z vývoje tržeb z jízdného nese objednatel, tedy kraj samotný. Výsledná výše kompenzace se tak bude každoročně měnit v závislosti na rozsahu objednaných spojů, vývoji tržeb i sjednaných mechanismech včetně indexace nákladů. Kraj počítá také se zapojením státních dotací z programu TRANSGov, který podporuje ekologizaci a modernizaci veřejné dopravy.
V současnosti zajišťují většinu osobní železniční dopravy v kraji České dráhy, s nimiž kraj uzavřel v roce 2021 desetiletý kontrakt na 58 milionů vlakokilometrů za 9,3 miliardy korun. Tato smlouva vyprší právě v roce 2031.
Zdroj: Královéhradecký kraj