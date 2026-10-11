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Referendum o obchvatu města ve Volarech není platné, hlasovalo málo voličů

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Referendum o obchvatu města ve Volarech na Prachaticku není platné. Hlasování se zúčastnilo jen 30,66 procenta oprávněných voličů, pro jeho platnost je potřeba účast alespoň 35 procent.
Referendum o obchvatu města ve Volarech není platné, hlasovalo málo voličů

Referendum o obchvatu města ve Volarech není platné, hlasovalo málo voličů

Zdroj: Jihočeský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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