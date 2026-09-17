Ředkvičky vám nezvadnou ani po 10 dnech. Stačí je uložit s 1 věcí, kterou má doma každý

Koupíte svěží svazek ředkviček, za pár dní je vytáhnete z lednice a místo křupavé pochoutky držíte v ruce měkké svraštělé kousky. Ruka většiny z nás pak automaticky zamíří ke koši. Ta škoda je přitom zbytečná, protože říz i barvu jde udržet skoro dva týdny. A pomůže vám k tomu surovina, kterou má doma úplně každý.
Sklenice studené vody udrží křupavost
Tím kouzelným pomocníkem je obyčejná voda. Uložení zvládnete v pár krocích:
Ředkvičky opláchněte a přendejte do sklenice nebo jiné čisté nádoby. Podlijte je studenou vodou tak, aby jim byly kořínky celé pod hladinou, klidně ale zatopte i celé bulvičky. Nádobu zavřete víčkem a postavte do ledničky. Přečtěte si také: Ani máslo, ani Hera. Češi teď na chleba mažou tuhle 1 věc, která je podle odborníků 5krát zdravější
Voda plodům průběžně dodává vláhu, kterou by v suchém chladu ledničky rychle ztratily. Jednou za dva až tři dny ji slijte a nahraďte čerstvou, ať nezatuchne. Takto uložené ředkvičky zůstanou pevné a křupavé klidně deset dní, při pečlivém skladování až dva týdny. Rozdíl proti běžnému uložení je obrovský. Kousky ponechané volně v šuplíku nebo pohozené ve svazku začnou měknout už po pár dnech.
Studená voda navíc dokáže malý zázrak hned na začátku. Pokud ředkvičky při nákupu vypadaly trochu unaveně, během pár hodin v lednici znovu ztvrdnou a získají zpět svěží vzhled.
Nať odřízněte hned po příchodu z obchodu
Dobré skladování začíná už u pultu. Sáhněte po kouscích, které jsou na dotek tvrdé a mají sytou barvu i čerstvě vyhlížející nať. Zboží s měkkou nebo popraskanou slupkou nechte ležet.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně, který vaří 400 obědů denně? To číslo vás naštve
Než ředkvičky uklidíte, zbavte je zelené natě. Tenhle krok je stejně důležitý jako samotná voda. Zelené listy jsou totiž pořád živé a vláhu na svoje přežití tahají právě z bulvičky pod sebou. Dokud je necháte připojené, okrádají o vodu tu část, kterou chcete nakonec sníst.
Zelená nať tahá vláhu z bulviček, takže ředkvičky bez listů vydrží svěží podstatně déle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když nať necháte, ředkvičky povadnou mnohem rychleji. S listy vydrží svěží jen pár dní, bez nich podstatně déle. Odříznutou nať navíc nemusíte házet pryč. Zpracujete ji stejně jako jinou zelenou zeleninu, hodí se třeba do polévky nebo na pomazánku.
Proč ředkvičky vůbec gumovatějí
Za rychlým vadnutím stojí obyčejná fyzika. Ředkvička je z podstatné části voda a právě ta napíná zevnitř každou buňku dužniny. Proto čerstvý plod pod zuby hlasitě křupne a drží pevný tvar.
Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 věc do hrnce s knedlíky a už se vám nikdy nerozpadnou
Utržením ze záhonu ale přísun vláhy zespodu skončí a to, co má bulvička uvnitř, pomalu uniká do okolního vzduchu. Buňky se přitom scvrkávají a ochabují, takže dužnina postupně změkne. Když plody uložíte do vody, únik vlhkosti zabrzdíte a část jí dokonce vrátíte zpět.
Vlhká utěrka zvládne totéž bez rozlití
Komu se sklenice plná vody v ledničce snadno kácí, může sáhnout po méně mokré variantě. Ředkvičky očistěte od natě i kořínků, přendejte do uzavíratelné krabičky nebo sklenice a vedle nich vložte papírovou utěrku namočenou ve studené vodě a vyždímanou.
Vlhkost z utěrky drží plody svěží stejně dobře jako voda a nádoba v ledničce zabere méně místa. Ředkvičky navíc máte rovnou umyté a připravené k jídlu. I takhle zůstanou křupavé klidně dva týdny.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky utěrku a přičichněte k ní. Pokud ucítíte 1 věc, roznášíte bakterie po kuchyni Zvadlé ředkvičky vzkřísí ledová lázeň
Co když je ale pozdě a ředkvičky už zgumovatěly? Ani takové nemusíte vyhazovat. Přišly jen o vodu, jejich chuť ani hodnota se nikam nevytratily.
Zvadlé ředkvičky s odkrojenými konci nasají ve studené vodě chybějící vláhu a znovu se napnou. Ilustrační foto. Zdroj: Dariusz Duchiewicz / Pexels.
Oživení zvládnete ve třech krocích:
Do misky nalijte studenou vodu a přihoďte pár kostek ledu. U každé bulvičky odkrojte oba konce, otevřenými řezy se voda dostane rovnou k dužnině, a pak plody celé zanořte. Lehce zavadlé kousky bývají hotové za patnáct až třicet minut, silně scvrklým dopřejte dvě až tři hodiny a misku mezitím postavte do ledničky.
Funguje to na principu osmózy. Buňky přes své membrány zpětně nasají chybějící vodu, znovu se naplní a scvrklá bulvička se opět napne do původního kulatého tvaru.
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani smetana. Do tzatziki patří 1 surovina, kterou Řekové přidávají odjakživa
Zdroje: https://www.zahrada.cz/clanky/skladovani-redkvicek-a-jejich-nati/, https://www.jimejinak.cz/jak-nejlepe-skladovat-redkvicky/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/jak-skladovat-redkvicky-aby-zustaly-cerstve/, https://www.toprecepty.cz/clanky/8704-vyzkouseli-jsme-figl-jak-cely-tyden-udrzet-cerstve-a-krupave-redkvicky-nestacili-jsme-se-divit-co-dokaze-trocha-vody/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/gumove-vysusene-redkvicky-jak-vratit-krupavost/