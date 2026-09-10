Řecký ostrov Syros nabízí ubytování zdarma výměnou za 5 hodin denně s kočkami

Pár ulic od centra stojí dům se sdílenou kuchyní a dvěma až třemi dobrovolníky, kteří každé ráno v osm nastupují směnu pro organizaci Syros Cats. Místo výplaty dostávají střechu nad hlavou, ranní jídlo a zaplacené energie. Zní to jako sen digitálního nomáda, který nade všechno miluje kočky, a přesně proto se na omezený počet míst hlásí stovky lidí ročně.
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Oficiální nabídka zní stručně: „postel, brunch a energie.“ Konkrétně to znamená vlastní ložnici ve sdíleném domě, společnou koupelnu, kuchyň a obývací prostor, každodenní brunch a hrazené účty za vodu i elektřinu. Vše ostatní padá na bedra dobrovolníka: letenka či trajekt na Syros, cestovní a zdravotní pojištění, obědy, večeře a osobní výdaje. Při podání přihlášky se navíc platí nevratný příspěvek 10 € určený na program sterilizace toulavých zvířat.
Kdo přemýšlí o rozpočtu z Česka: jednosměrná letenka Praha–Atény u Aegean vychází v září 2026 orientačně od 115 €, navazující let Atény–Syros u
SKY express startuje kolem 107 €. Alternativou je trajekt z Pirea, kde cesta trvá dvě až čtyři hodiny podle typu lodi. Celkový vstupní náklad se tak pohybuje řádově kolem šesti až osmi tisíc korun za dopravu jedním směrem, což je zlomek toho, co by stál měsíční pronájem na jakémkoli kykladském ostrově. Šest hodin denně s krmivem, léky a hadrem na podlahu
Romantická představa mazlení koťat u pláže vydrží asi do prvního rána. Směna začíná v osm a končí kolem jedné odpoledne; před západem slunce se dobrovolník vrací na večerní krmení. Pět dní v týdnu, přibližně šest hodin denně. Organizace sama odhaduje, že tři čtvrtiny pracovní doby zabírá úklid a sanitace: čištění misek, výměna podestýlek, praní znečištěných dek, dezinfekce kotců.
Zbylá čtvrtina zahrnuje:
krmení koček v areálu, na ulicích i na pláži v Kini, podávání léků a pomoc při odchytech v rámci programu TNR (odchyt, kastrace, návrat), přenášení patnáctikilogramových pytlů granulí po strmých schodech a nerovném terénu, občasnou administrativu, práci na sociálních sítích nebo drobné údržbářské úkoly.
Syros Cats v roce 2025
sterilizovalo 403 koček napříč ostrovem, pečovalo o zhruba 70 rezidentních zvířat v areálu a krmilo dalších 60 až 70 pouličních koček na osmi stanovištích. Dobrovolníci jsou páteří tohoto provozu. Kdo nezvládne fyzickou zátěž venku v letním horku, kontakt s hmyzem, komáry či štíry, nebo sdílení domácnosti s cizími lidmi, ten se na Syrosu dlouho neudrží.
VIDEO Stovky přihlášek, jednotky míst: jak projít výběrovým sítem
Organizace přiznává „ohromující objem“ žádostí. Ve statistikách za rok 2025 mluví o stovkách přihlášek na omezený počet pozic, v domě přitom bývají současně maximálně čtyři dobrovolníci. Náš odhad: ročně se otevře nanejvýš několik desítek měsíčních slotů, takže úspěšnost bez relevantní praxe bude nízká.
Přednost při výběru dostávají uchazeči, kteří splňují co nejvíc z následujících kritérií:
věk 25 a více let, zkušenost z útulku, záchranné stanice nebo programu TNR, veterinární či ošetřovatelská kvalifikace, delší dostupnost (dva až tři měsíce výrazně zvyšují šanci oproti jednoměsíčnímu minimu), řidičský průkaz na manuální převodovku a odvaha řídit v úzkých kykladských uličkách, dobrá angličtina a ochota dodržovat přísný hygienický režim.
Přihlášky pro leden až červen 2027 už běží a uzavírají se 30. 9. 2026 ve 23:59 řeckého času. Druhá vlna (červenec až prosinec 2027) se otevře 1. 11. 2026. Formulář je dostupný výhradně na oficiální stránce Volunteering; e-maily a obecný kontaktní formulář organizace pro účely přihlášení ignoruje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková