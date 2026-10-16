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Řecký klášter ukrývá fresky z 12. století. Vstup je zdarma, mniši návštěvníky ještě pohostí

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Nad lázeňským městem Kamena Vourla stojí byzantský kostel z 11. až 12. století chráněný státem. Ceník vstupu nenajdete a mniši hosty vítají vlídně.
Řecký klášter ukrývá fresky z 12. století. Vstup je zdarma, mniši návštěvníky ještě pohostí

Řecký klášter ukrývá fresky z 12. století. Vstup je zdarma, mniši návštěvníky ještě pohostí

Zdroj: Foto: George Mitsouras / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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