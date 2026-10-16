Řecký klášter ukrývá fresky z 12. století. Vstup je zdarma, mniši návštěvníky ještě pohostí

Silnice z Kamena Vourla ke vsi Karya stoupá serpentinami mezi olivovníky a borovicemi. Asi po čtyřech kilometrech se na svahu hory Knimida objeví zdi kláštera Proměnění Páně, řecky Iera Moni Metamorfoseos tou Sotiros, kterému místní říkají také Agia Sotira. Leží zhruba 310 metrů nad mořem a pod ním se rozkládá celá modrá plocha Maliakského a severního Eubojského zálivu. Návštěvník tu vchází do živého mužského kláštera, jehož jádro tvoří středobyzantský chrám, který řecký stát vede jako chráněnou kulturní památku. Pokladnu ani turniket tu nehledejte. V dostupných informacích o klášteře jsme vstupné vůbec nenašli.
Byzantská památka z 11. století, kterou cestovky přehlížejí
Hlavní kostel kláštera, takzvaný katholikon, vznikl podle zadávací dokumentace řeckého ministerstva kultury v 11. až 12. století. Původně šlo o křížový kupolový chrám s předsíní, nartexem. Stavitelé ho vyzdili precizní technikou, při níž každý kámen lemují cihly, a do fasád vsadili keramické ornamenty i kamenné kříže. Právě tyto detaily dovolují stavbu spolehlivě zařadit do středobyzantské epochy a úřady ji počítají k předním dokladům tohoto období v celém kraji Fthiotida.
Pro představu: kostel vyrostl zhruba v době, kdy se na Vyšehradě stavěla rotunda svatého Martina. Ve 13. století přibyla kamenná křížová klenba nartexu. Za osmanské nadvlády pak chrám prošel zásadní přestavbou na trojlodní klenutou baziliku. Od sedmdesátých let 20. století se areál rozrůstal o další budovy, takže dnešní klášter spojuje do jednoho celku stavební vrstvy z téměř tisíce let.
Stát památku chrání oficiálně od roku 1999 a kolem areálu platí ochranné pásmo 100 metrů. Komunitu tvoří podle řeckého portálu o klášterech pět mnichů v čele s igumenem, starcem Serafimem. Místo tedy žije bohoslužbami, prací a hosty, kteří přijíždějí z okolí i zdaleka.
Vstup zdarma a řecká pohostinnost: čím mniši hosty obdarují
Klášterní brány se otevírají podle pevného rozvrhu. V zimě je otevřeno od 8:00 do 12:00 a od 16:00 do 18:00, v létě od 8:00 do 12:00 a od 17:00 do 20:00. Nejjistější je dorazit dopoledne, ideálně do půl jedenácté, případně v letních měsících až po páté odpoledne. Rozpis se může během roku posouvat, proto se vyplatí před cestou zavolat na číslo +30 22350 22209.
Pohostinnost tu má dlouhou tradici. Vrcholí každý rok 6. srpna, kdy klášter slaví svůj titulární svátek, Proměnění Páně. Po slavnostní liturgii následuje společná hostina, trapeza, a podle místních průvodců lze ochutnat i loukoumades, smažené kuličky z kynutého těsta polévané medem. V roce 2026 se oslavy konaly 5. a 6. srpna podle programu, který zveřejnila regionální televize TV Star.
Okolí Kamena Vourla je navíc proslulé medem, sýry a dalšími domácími produkty. Kdo chce komunitě poděkovat, může nakoupit, pokud mniši zrovna něco nabízejí, nebo nechat drobný dar v kostele. K dobrým mravům patří zakrytá ramena i kolena, ztlumený telefon a ohled na probíhající bohoslužbu. Před fotografováním interiéru a lidí se sluší zeptat. Konkrétní pravidlo pro tento klášter jsme ve veřejných zdrojích nedohledali.
Fresky, klenby a evropské miliony na záchranu kostela
Uvnitř chrámu pokrývá malířská výzdoba prakticky každou plochu: nartex, hlavní loď, klenby, oblouky, pilíře, zděný ikonostas i presbytář. Svatí, výjevy z evangelií a ornamentální pásy tvoří souvislý obrazový plášť. Čas a vlhkost se ale na malbách podepsaly a předchozí výzdobu kostel podle místních historiků už ztratil úplně.
Právě proto přichází rozsáhlá obnova. Region Střední Řecko oznámil v červnu 2025 zařazení projektu do programu Sterea Ellada na období 2021 až 2027, který spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj. Veřejná část rozpočtu činí přibližně 42,6 milionu korun. Podrobnosti shrnuje
tisková zpráva Regionu Střední Řecko.
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Samotnou stavební zakázku za zhruba 24,6 milionu korun bez DPH vypsalo ministerstvo kultury v létě 2026, nabídky přijímalo do 29. července. Plán obsahuje statické zajištění chrámu, úpravu okolí, archeologický dohled a konzervaci maleb i kamenných, keramických a kovových prvků. Kompletní technický popis včetně stavebních fází nabízí
zadávací dokumentace ministerstva kultury. Oficiální oznámení o zahájení prací přímo na místě zatím chybí. Během zásahu může být přístup do kostela omezen, takže telefonát před cestou dává dvojnásobný smysl. Z Prahy ke klášteru za jeden den: letenka, auto a dvě hodiny jízdy
Logistika je překvapivě jednoduchá. Mezi Prahou a Athénami létá podle přehledu Directflights čtrnáct přímých spojů týdně: Aegean sedmkrát, SKY express pětkrát a Eurowings dvakrát, přičemž let trvá přibližně dvě a půl hodiny. SKY express nabízel jednosměrné letenky od zhruba 1 980 korun. Ceny se ovšem mění podle termínu i poptávky.
Na athénském letišti stojí za to půjčit si auto. Orientační cena malého vozu ekonomické třídy se v říjnu pohybuje kolem 560 korun na den, nejmenší auta vycházejí ještě levněji. Do Kamena Vourla vede 185 kilometrů převážně po dálnici, jízda zabere přibližně dvě hodiny a palivo s mýtným vyjdou podle plánovače Rome2Rio zhruba na 830 až 1 200 korun.
Z města ke klášteru vede silnice na Karyu, autem jde o pár minut. Zdatnější chodci zvládnou výstup pěšky. Čtyři kilometry s převýšením přes tři sta metrů podle našeho odhadu znamenají 60 až 90 minut stoupání, v létě raději brzy ráno a s dostatkem vody.
Položka Orientační údaj Let z Prahy do Athén od cca 1 980 Kč jednosměrně Půjčení auta cca 560 Kč/den (ekonomická třída) Z letiště do Kamena Vourla 185 km, cca 2 h jízdy Palivo a mýto cca 830 až 1 200 Kč Z Kamena Vourla ke klášteru 4 km, autem pár minut, pěšky 60 až 90 min Alternativa k Meteoře: proč se vyplatí zajet nad záliv
Meteora na pískovcových skalních sloupech patří k nejslavnějším místům Řecka. Zapsaná je na
seznamu světového dědictví UNESCO, mnichy hostí od 11. století a ze čtyřiadvaceti historických klášterů jich dnes šest přijímá návštěvníky z celého světa. S proslulostí ovšem přicházejí autobusy, fronty a parkoviště plná do posledního místa.
Klášter nad Kamena Vourla nabízí podobnou kombinaci duchovní atmosféry, byzantské architektury a velkolepého výhledu v komornějším měřítku. Regionální průvodci ho představují jako místní poutní zastávku, kam se jezdí spíš z okolních vesnic a lázní než v rámci velkých zájezdů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková