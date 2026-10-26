Řecko volalo o pomoc a žádné letadlo nepřiletělo. Kanada po deseti letech znovu staví DHC-515, Evropa chce 22 kusů

V létě 2025 hořelo současně v Řecku, Portugalsku a Chorvatsku. Řecko tehdy požádalo o pomoc ze vzduchu a žádný volný stroj se nenašel. Kanadská společnost De Havilland Aircraft of Canada 10. března 2026 potvrdila, že její hasicí letoun DHC-515 je „aktuálně ve výrobě“. Specializovaná obojživelná hasicí letadla západní výroby se tak znovu staví poprvé od konce roku 2015.
Proč se hasicí amfibie přes deset let nestavěly
Linku zastavil ještě Bombardier, který od prosince 2015 nevyrobil ani jeden další kus. Chyběly objednávky. Hasicí amfibie kupují výhradně státy a jejich agentury, aerolinky mezi zákazníky nejsou. Jednotlivé zakázky na dva nebo tři letouny nestačily, aby se výroba vyplatila.
V červnu 2016 prodal Bombardier celý program obojživelných letounů firmě Viking Air a program se pak dostal pod De Havilland Canada. Ještě roky existoval hlavně na papíře. Vývoj modernizované verze DHC-515 firma oficiálně spustila 31. března 2022. Montáž se reálně rozjela teprve s evropským balíkem 22 letounů.
Celý návrat výroby tak stojí na jedné evropské zakázce.
Plná nádrž za dvanáct sekund letu nad hladinou
Výrobce označuje DHC-515 za jediný účelově konstruovaný amfibický hasicí letoun své kategorie na světě. Konstrukce od začátku počítá s jediným úkolem: nabrat vodu, shodit ji na oheň, otočit se a nabrat znovu.
Nádrž pojme 6 137 litrů a letoun ji naplní za 12 sekund, zatímco letí po vodní hladině. Na vodě zvládne provoz i při vlnách vysokých do dvou metrů, takže mu k plnění stačí jezero, řeka nebo pobřežní vody. Po shozu se nemusí vracet na letiště. Když hoří blízko vodní plochy, zvládne celé kolo od nabrání po shoz v řádu minut.
Proti předchůdci CL-415 dostal modernizovaný kokpit, nové materiály a lepší ochranu proti korozi. Koncepce motorů, objem vody i systém nabírání zůstaly stejné.
Konkurenti existují, pro Evropu jsou ale prakticky nedostupní. Ruský Beriev Be-200ES-E měl rozběhnutou certifikaci u evropského úřadu EASA, ta je však od února 2022 kvůli sankcím pozastavená. Čínský AG600 získal v dubnu 2025 typový certifikát čínského úřadu CAAC. S maximální vzletovou hmotností 60 tun je výrazně větší, v evropském certifikačním systému ale zatím nefiguruje. Pro evropské zákazníky tak DHC-515 zůstává jediným reálně dostupným typem západní výroby.
Francie si může přiobjednat dalších 14 strojů
Dvanáct letounů z evropské objednávky připadne stálé flotile rescEU, kterou platí unijní rozpočet. Rozmístěné budou v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Zbylých deset si na vlastní účet objednaly Řecko a Španělsko, každé po pěti kusech.
Francie má ve smlouvě navíc opci až na 14 dalších DHC-515 a uplatnit ji může do 30. června 2030. Kdyby ji využila celou, evropská objednávka by vzrostla na 36 letadel.
Proč Evropa tolik spěchá, popisuje zpráva francouzského Národního shromáždění k rozpočtu civilní ochrany. Část francouzské flotily má v průměru skoro třicet let a chronicky v ní chybějí náhradní díly. V létě 2024 byly dny, kdy nebyl letuschopný ani jeden francouzský Canadair. Evropská komise k tomu upozorňuje, že riziko velkých požárů se posunulo daleko za Středomoří, a výslovně jmenuje Česko, Německo a Švédsko.
Pro Česko se v polském Mielci staví hasicí vrtulníky
Česko si DHC-515 neobjednalo a hašení ze vzduchu staví na vrtulnících. Vláda v roce 2024 schválila program šesti strojů pro letecké hašení. Tři z nich mají být financované přes rescEU.
Oba typy techniky mají každý svůj terén. Těžký vrtulník se uplatní v členité a horské krajině, kde amfibie nemá kde nabrat vodu. Amfibie se vyplatí tam, kde je po ruce jezero nebo pobřeží a oheň se šíří po široké frontě. Požár v Českém Švýcarsku v roce 2022 ukázal, že silné letecké hasicí kapacity potřebuje i střední Evropa. Když navíc hoří na více místech kontinentu zároveň, nemusí být odkud si je půjčit.
Výroba prvních evropských vrtulníků S-70 FIREHAWK určených pro Česko začala 14. července 2026 v polském závodě PZL Mielec. Dnes se tuzemská kapacita opírá o policejní Bell 412 a o Black Hawky, které se sezonně nasazují s bambivaky.
Francouzští poslanci vyjmenovali, co může dodávky zdržet
V březnu 2026 výrobce oznámil, že montuje první letoun. K evropské zakázce přidal také nové smlouvy s kanadskými provinciemi Manitoba, Ontario a Alberta. Podle kanadské vládní korporace CCC mají první stroje dorazit do Evropy v roce 2028. Řecké ministerstvo klimatické krize uvádí, že nový typ dostane jako první Řecko.
Francouzský parlament ve své zprávě otevřeně jmenuje rizika: opakované odklady, složitý rozjezd linky po desetileté pauze a nedostatek zkušených pracovníků. Rok 2028 je oficiální cíl a nikdo ho negarantuje.
Do té doby musí Evropa vystačit se sdílenými kapacitami a národními flotilami, tedy se stejnými zdroji, které v létě 2025 na řeckou žádost nestačily. Poslední letoun z první série má podle CCC přiletět v roce 2031.