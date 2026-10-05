Řecko podruhé zabodovalo proti Německu a Srbsko je bez bodu. Portugalci si pojistili postup, ale přišli o Conceicaa

Solun, neděle 4. října 2026, výsledek 0:0. Remíza by sama o sobě nevypadala jako událost kola. Jenže Řecko o týden dřív vyhrálo v Augsburgu 1:0 a z dvojzápasu s Německem má čtyři body ze šesti. Pro Němce je to horší bilance, než by naznačovala jména na soupisce: za 180 minut proti Řecku nedali gól a ve skupině A2 jsou třetí. Ve skupině A4 je situace opačná. Portugalsko porazilo Norsko 2:1, má čtyři výhry ze čtyř a matematicky jisté čtvrtfinále. Jeden problém si ale z Lisabonu odnáší: Francisco Conceição v závěru dostal druhou žlutou kartu a v listopadu přijde nejméně o jeden zápas.
Řecko proti Německu: dva zápasy, jeden gól, čtyři body
První dějství se odehrálo 27. září v Augsburgu. Německo mělo víc ze hry, rotovalo sestavu a tlačilo, rozhodnutí ale přišlo z druhé strany. Podle německé federace DFB rozhodla v 74. minutě tečovaná střela Dimitrise Kourbelise po německé ztrátě míče. Řecko vyhrálo 1:0 a z Německa odjíždělo s výsledkem, který mnozí pokládali za náhodu.
Odveta v Soluni ukázala, že nešlo jen o šťastný večer. Němci podle statistik zápasu znovu ovládli míč i střelecké pokusy, branku ale nenašli. Během jednoho týdne tak proti stejnému soupeři nevstřelili ani gól a získali jediný bod.
Řecko se po čtyřech kolech dělí o čelo s Nizozemskem. Obě reprezentace mají bilanci dvou výher a dvou remíz, Řekové se skóre 5:3, Nizozemci 7:5. Německo má pět bodů a před Srbskem, které je bez bodu, si drží odstup od dna.
|Tým
|Bilance (V-R-P)
|Skóre
|Body
|Řecko
|2-2-0
|5:3
|8
|Nizozemsko
|2-2-0
|7:5
|8
|Německo
|1-2-1
|neuvedeno
|5
|Srbsko
|0-0-4
|neuvedeno
|0
Nizozemsko v neděli porazilo Srbsko 2:1 brankami Teuna Koopmeinerse a Joshuy Zirkzeeho. Pro Srby to byla čtvrtá porážka ve čtvrtém zápase skupiny. Podle souhrnných statistik napříč všemi zápasy jde dokonce o šestou prohru v řadě.
Co znamenají bodové rozdíly ve skupině A2
V ročníku 2026/27 postupují do čtvrtfinále z Ligy A první dva týmy každé skupiny, nejen vítězové. Formát podrobně popisuje UEFA. Ve hře zbývá šest bodů a z toho se dá spočítat poměrně hodně.
Srbsko už postoupit nemůže. Když vyhraje oba zbývající zápasy, dostane se maximálně na šest bodů. Řecko i Nizozemsko už mají osm. Srbům zůstává boj o to, aby nebyli poslední. Podle pravidel soutěže padají dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst Ligy A přímo do Ligy B a další čtvrté týmy jdou do baráže. Na třetí místo se Srbsko teoreticky dostat může, ale jen dvěma výhrami a německým kolapsem.
Německo potřebuje ideálně šest bodů. Program mu to aspoň umožňuje:
- 13. listopadu: Srbsko – Německo, Nizozemsko – Řecko
- 16. listopadu: Německo – Nizozemsko, Řecko – Srbsko
Výhra v Srbsku je pro Němce povinnost. Rozhodne ale až přímý souboj s Nizozemskem. Čtyři body mohou stačit jen tehdy, pokud se Řecko s Nizozemskem budou navzájem obírat o body a výsledky jim ve zbytku kola vyjdou. Ani šest bodů přitom nemusí nutně znamenat klid. Pokud by Nizozemsko porazilo Řecko a Řekové pak zdolali Srbsko, měly by tři týmy shodně 11 bodů a rozhodla by pomocná kritéria.
Podle nás je klíčovým zápasem skupiny duel Nizozemsko – Řecko. Kdo v něm prohraje, pustí do hry Německo. Remíza naopak pomůže oběma vedoucím týmům a německé šance zúží na jediný scénář.
Portugalsko má čtvrtfinále jisté, Dánsko hraje o druhé místo
Ve skupině A4 už napětí kolem prvního místa skoro opadlo. Portugalsko porazilo Norsko 2:1 a má plný počet 12 bodů se skóre 9:4. Dánsko je druhé se šesti body po výhře 1:0 ve Walesu. Rozhodla penalta Rasmuse Højlunda v 75. minutě, které předcházela chyba brankáře Dannyho Warda a faul na Gustava Isaksena. Wales a Norsko mají po třech bodech.
Postupová matematika je u Portugalců jednoznačná. I kdyby v listopadu oba zápasy prohráli, zůstanou na 12 bodech. Wales ani Norsko se výš než na devět bodů nedostanou, a protože hrají proti sobě, nemohou tam dojít oba. Dánsko je dorovnat může, ale do čtvrtfinále jdou dva. Obhájce titulu z roku 2025 si tak zajistil postup už po čtvrtém kole.
Pro zbytek skupiny jde o víc. Dánové hrají o druhé místo, Wales a Norsko o to, kdo se vyhne dnu a baráži. Program A4:
- 14. listopadu: Portugalsko – Dánsko, Norsko – Wales (18:00)
- 17. listopadu: Dánsko – Norsko, Wales – Portugalsko
Portugalsko pod Jorgem Jesusem jede bez zaváhání. Jesus převzal tým po mistrovství světa 2026 po Robertu Martínezovi a nepřišel do rozpadlé kabiny. Martínez předtím dovedl Portugalce k vítězství v Lize národů 2025. Čtyři výhry ze čtyř každopádně ukazují, že přechod zvládl hladce. Góly se navíc rozkládají mezi víc hráčů: Gonçalo Ramos i João Félix mají v soutěži po třech. Na stejném čísle jsou i Højlund, Erling Haaland a Robert Lewandowski. Před nimi stojí jen čtveřice se čtyřmi zásahy: Harry Kane, Leo Walta, Lamine Yamal a Troy Parrott.
Trest pro Conceição: co je jisté a co jen pravděpodobné
Jediná vada na portugalském večeru přišla v 85., respektive 86. minutě. Francisco Conceição dostal druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Dostupné zdroje potvrzují vyloučení po dvou napomenutích, detail druhého zákroku ale nepopisují. Hodnotit, zda šlo o přísný verdikt, proto nelze.
Jisté je následující:
- Conceição byl vyloučen po druhé žluté kartě, nešlo o zranění.
- Podle disciplinárních pravidel UEFA znamená vyloučení automatický trest nejméně na nejbližší soutěžní zápas.
- Tím zápasem je Portugalsko – Dánsko 14. listopadu.
Nepotvrzené zůstává, kdo ho nahradí. Jesus sestavu po zápase veřejně neprozradil. Conceição hrál proti Norsku v ofenzivní řadě, takže náhradu je třeba hledat na křídlech a v útočné záloze, ne v obraně. V předchozích zápasech a nominacích se na těchto pozicích objevovali Pedro Neto, Trincão, Bernardo Silva a Rafael Leão. Taková šíře kádru výpadek jednoho hráče základní sestavy výrazně tlumí.
Pro Portugalsko jde o pořadí ve skupině, ne o postup. Pro Dánsko je situace jiná. Proti oslabenému soupeři, který už nemusí riskovat, má šanci získat body, které mu mohou zajistit druhé místo.
Česko a listopadový program
Česko hraje také v Lize A, ve skupině A3 se Španělskem, Chorvatskem a Anglií. S týmy z A2 a A4 by se mohlo potkat až ve čtvrtfinále, a to jen v případě, že samo skončí ve své skupině mezi prvními dvěma. Po dosavadních výsledcích je to komplikovaná cesta.
Zápasy Ligy národů v Česku vysílají podle UEFA ČT sport a Sport1 TV. Sport1 oznámil přes 60 přímých přenosů na kanálech Sport1, Sport2 a Selekt Light. Konkrétní zařazení jednotlivých listopadových zápasů skupin A2 a A4 je nutné ověřit v televizním programu. Většina z nich začíná ve 20:45, Norsko – Wales už v 18:00. Přesné termíny všech zápasů jsou v přehledu výsledků a programu UEFA.
Před čtyřmi koly vypadalo Německo jako jistý postupující a Řecko jako doplněk skupiny. Teď Němci nastoupí 16. listopadu proti Nizozemsku v roli týmu, který musí dohánět. Pokud ani tam nedají gól, rozhodne se o čtvrtfinále bez nich.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner