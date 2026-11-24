Dvojice mužů z Havlíčkobrodska se ocitla za mřížemi poté, co kriminalisté v pondělí 10. listopadu provedli ranní zásah. Šestadvacetiletý muž ze Žďáru nad Sázavou a jeho o tři roky starší známý páchali trestnou činnost v době, kdy oba vykonávali zkušební dobu podmíněného propuštění z výkonu trestu.
Společně začali koncem srpna vloupáním na pozemek rodinného domu ve Vísce. Z pergoly odnesli alkohol a z garáže, kam se dostali násilným překonáním vrat, ukradli motocykl Yamaha, který plánovali prodat. Stroj si následně oba muži půjčovali na projížďky, až jim došel benzín. Nakonec ho schovali do křoví.
Šestadvacetiletý muž v říjnu pokračoval sám. Po rozbití okna se vloupal do restaurace v Třemošnici a odnesl hotovost, tablet, alkohol i cigarety. Téhož dne navštívil i místní květinářství, odkud z pokladny vzal peníze. Na některých skutcích se podle policie podílely další osoby, jejichž jednání se prověřuje samostatně. Celková škoda způsobená krádežemi a poškozením objektů překročila 130 tisíc korun.
Mladší z mužů se přitom nezdržel ani násilí. Začátkem srpna v Chotěboři napadl jednačtyřicetiletého muže, opakovaně ho udeřil pěstmi do hlavy a zranil ho tak, že musel vyhledat lékařskou pomoc. Krátce před zadržením, v sobotu 7. listopadu, poskytl marihuanu sedmnáctiletému mladíkovi.
K tomu všemu šestadvacetiletý muž nejméně v osmi případech od července do října řídil různá vozidla, přestože má soudně uložené opakované zákazy řízení všech motorových vozidel platné až do června 2028.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů. Vedoucí oddělení obecné kriminality mjr. Bc. Jan Pfeffer upřesnil, že šestadvacetiletý byl obviněn z pokračujícího přečinu krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství, dále z maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví a nedovolené výroby a nakládání s konopím. Staršímu muži jsou kladeny za vinu dva trestné činy.
Soud oba muže vzal do vazby a policisté je převezli do věznice. Šestadvacetiletému hrozí trest odnětí svobody až pět let.
Zdroj: Policie ČR