Recept na tyto zavařené houby po čertovsku po mně chce každý, kdo je ochutná – jsou vážně výborné

Když se z lesa vrátíte s košíkem plným pěkných hub, většinou už během cesty přemýšlíte, co s nimi. Část skončí v polévce, něco v omáčce a ty nejhezčí kousky stojí za to schovat na později. Pikantní nakládané houby jsou právě takovou zásobou do spíže. Rajčatová passata, kečup, ocet a bazalka vytvoří s houbami výraznou směs, která má příjemně nakyslou, lehce pikantní chuť a rozhodně nepůsobí jako obyčejné nakládané houby.
Na tomto receptu je zajímavé hlavně spojení hub s rajčatovým základem. Passata dodá směsi plnější chuť a jemnou sladkost, ocet ji zase příjemně zostří. Pikantní kečup přidá koření a trochu ostrosti, zatímco bazalka celou kombinaci provoní. Největší pozornost si ale zaslouží samotné houby. Vybírejte mladé, pevné a zdravé kusy, protože právě ty si po tepelné úpravě nejlépe zachovají svou strukturu a ve sklenici zůstanou příjemně na skus.
Hotové sklenice oceníte hlavně ve chvíli, kdy potřebujete rychle připravit něco k zakousnutí. Houby stačí podávat s čerstvým chlebem nebo křupavou bagetou, dobře se hodí také na studený talíř k masu a sýrům. Pokud máte raději teplá jídla, můžete je servírovat s rýží nebo vařenými bramborami. Ostrost si navíc snadno přizpůsobíte podle vlastní chuti. Použijte výraznější kečup a trochu více pálivé papriky, nebo naopak zvolte jemnější kečup pro kulatější chuť. A pokud máte z houbaření opravdu bohatou úrodu, můžete jednotlivé druhy hub při nakládání klidně kombinovat, pokud jsou pevné a vhodné ke konzervování.
Houby pečlivě očistěte, odřízněte poškozená místa a větší kusy nakrájejte na menší části. Vybírejte pouze pevné a zdravé houby, které si po tepelné úpravě zachovají příjemnou strukturu. Měkké nebo přestárlé kusy do tohoto receptu nepoužívejte.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka. Vložte ji do většího hrnce, lehce osolte a za občasného promíchání nechte změknout. Mezitím si připravte 6–8 čistých zavařovacích sklenic o objemu 500 ml a jejich víčka, které před plněním sterilizujte.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody. Přidejte bobkový list, nové koření a špetku soli, poté vložte připravené houby. Vařte je přibližně 5 minut, dokud nezačnou pěnit, a následně je důkladně sceďte.
Ve velkém hrnci rozehřejte olej a přidejte změklou cibuli. Jakmile začne lehce zlátnout, přisypte scezené houby a vše za občasného promíchání restujte na mírném ohni. Jakmile houby změknou a cibule získá zlatavou barvu, přidejte sladkou papriku, pálivou papriku, bazalku a pepř.
Houbovou směs několik minut povařte, aby se jednotlivé chutě spojily. Poté přidejte rajčatovou passatu, pikantní kečup, cukr, ocet a podle potřeby ještě trochu soli. Vše důkladně promíchejte a směs krátce povařte, potom ji ochutnejte a případně dolaďte poměr sladké, kyselé a pikantní chuti.
Ještě horké houby naplňte do čistých sterilizovaných sklenic. Směs rozdělte rovnoměrně, sklenice dobře uzavřete víčky a vložte je do hrnce s vodou. Pasterujte přibližně 10 minut, poté vypněte sporák a nechte sklenice zcela vychladnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová