Recept na tyto tvarohové knedlíky by měla znát každá hospodyňka – vždy se povedou, jsou krásně měkké a chutnají famózně

Když se na stole objeví mísa čerstvých švestek, je těžké odolat představě, co všechno se z nich dá připravit. Do koláče jich padne několik, pár zmizí jen tak a ty nejzralejší si přímo říkají o něco teplého, co voní po skořici a másle. Tvarohové knedlíky plněné švestkami jsou přesně takovým jídlem. Jemné těsto ukrývá šťavnaté ovoce a po uvaření se spojí se zlatavou strouhankou, máslem a cukrem. Výsledkem je sladká večeře, která působí domácky, ale na talíři dokáže potěšit stejně jako poctivý nedělní moučník.
Tvaroh je pro toto těsto ideální, protože mu dodává jemnost a zároveň dostatek pevnosti, aby obal kolem ovoce dobře držel. Bramborový škrob pomáhá těsto zpevnit a díky němu zůstávají knedlíky po uvaření příjemně vláčné. Švestka uvnitř se během vaření prohřeje a pustí část šťávy, která se smíchá s hnědým cukrem a skořicí. Právě tato jednoduchá náplň vytváří výrazný kontrast k neutrálnímu tvarohovému těstu.
Recept se hodí i ve chvíli, kdy máte švestek větší množství a nechcete je všechny zpracovat do marmelády nebo koláče. Nejlepší jsou zralé, ale stále pevné plody, které se snadno zbaví pecky a při vaření si udrží tvar. Pokud připravujete knedlíky pro děti, můžete skořici ubrat nebo ji úplně vynechat. Místo klasické strouhanky lze použít jemně mleté ořechy, případně ji doplnit trochou máku. Podávat je můžete také s tvarohem, zakysanou smetanou nebo jen lehce pocukrované.
Tvaroh nechte dobře okapat, aby v něm nezůstalo příliš mnoho tekutiny. Poté ho podle potřeby prolisujte přes lis na brambory nebo jemné sítko, díky čemuž bude těsto hladší.
Do mísy dejte tvaroh, mouku, bramborový škrob, vejce, vanilkový cukr a špetku soli. Vše zpracujte v hladké a kompaktní těsto, které se příliš nelepí na ruce. Pokud je těsto stále hodně lepkavé, přidejte malé množství mouky, ale nepřehánějte to, aby knedlíky nezůstaly tuhé.
Švestky omyjte a důkladně osušte. Každou švestku nařízněte podélně tak, abyste mohli vyjmout pecku, ale poloviny zůstaly částečně spojené. Vybírejte zralé, ale stále pevné plody, které se při plnění a vaření nerozpadnou.
V misce smíchejte hnědý cukr s mletou skořicí. Do každé připravené švestky vložte trochu této směsi a švestku opatrně přiklopte. Náplně nedávejte příliš mnoho, aby při uzavírání neunikala ven.
Z těsta odebírejte stejně velké části a vytvarujte z nich kuličky. Každou kuličku v dlaních zploštěte, doprostřed položte připravenou švestku a těsto kolem ní pečlivě uzavřete. Nakonec knedlík jemně poválejte mezi dlaněmi a vytvarujte do oválného tvaru, aby byla švestka po celém obvodu dobře obalená.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství lehce osolené vody. Knedlíky vkládejte do vroucí vody postupně a opatrně je promíchejte, aby se nepřichytily ke dnu. Jakmile vyplavou na hladinu, vařte je ještě přibližně 4–5 minut a poté je vyjměte děrovanou naběračkou.
Na suché pánvi opečte strouhanku dozlatova. Přidejte máslo a cukr a za stálého míchání nechte směs krátce prohřát, aby se máslo rozpustilo a strouhanka krásně zavoněla. Teplé knedlíky rozdělte na talíře a přelijte je připravenou máslovou strouhankou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová