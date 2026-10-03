Recept na tyto těstoviny s mletým masem a žampiony zbožňuju – v mžiku mám uvařeno a pochutná si celá rodina

Smetanové těstoviny s kuřecím masem představují naprosto dokonalou odpověď na věčnou otázku, co uvařit k večeři, když vám nezbývá moc času, ale odmítáte slevit z požadavků na skvělou chuť. V tomto pokrmu se potkává jemnost kvalitního mletého masa s příjemnou křupavostí řapíkatého celeru a zemitými tóny hub. Závěrečné posypání štědrou porcí rozpuštěného sýra a nasekanou zelenou petrželkou pak z obyčejného jídla vytváří neuvěřitelně sytou a zároveň elegantní delikatesu, která pohladí po duši.
Spojení těstovin se smetanovými omáčkami má své pevné kořeny v severní Itálii, kde se na rozdíl od jihu traduje používání másla, sýrů a smetany namísto rajčatového základu. Slavné kombinace jako
Fettuccine Alfredo či krémová ragoût ukázaly světu, jak dokáže mléčný tuk zvýraznit chuť masových složek a propůjčit pokrmu královskou texturu. Využití mletého kuřecího masa v kombinaci s aromatem žampionů a svěžestí celeru je moderním gastronomickým trendem, který staví na lehkosti, rychlé stravitelnosti a dokonale vyváženém nutričním profilu.
Tento univerzální recept navíc nabízí nepřeberné množství variant. Místo klasických žampionů můžete sáhnout po lesních houbách či hříbcích, které omáčce dodají hlubší lesní aroma. Pokud dáváte přednost pikantnějším tónům, zkuste do základu přisypat špetku chilli vloček nebo trochu sušených rajčat. Pro svěží jarní nádech se zase přímo nabízí přimíchat hrst čerstvého baby špenátu či hrášku.
Těstoviny vařte v osolené vodě 9–11 minut a pak je slijte.
Poznámka: Uvedená doba vaření těstovin je pouze orientační. Vždy se řiďte pokyny k přípravě pokrmu na obalu konkrétního produktu.
Mezitím, co se těstoviny vaří, zpracujte zbytek ingrediencí. V pánvi s rozpáleným olejem smažte mleté kuřecí maso 4–6 minut. Jakmile se zatáhne, přidejte k němu nadrobno nakrájenou cibuli a směs osolte.
Pokračujte ve smažení další 2 minuty a poté do směsi vmíchejte nakrájené žampiony. Po dalších 4 minutách přidejte nakrájený řapíkatý celer a po 2 minutách vše zalijte smetanou.
Pánev zakryjte pokličkou a pokrm vařte 2 minuty. Poté do něj vmíchejte uvařené těstoviny a vše posypte nahrubo nastrouhaným sýrem a nasekanou petrželkou.
Smetanové těstoviny s kuřecím masem zahřívejte ještě 1–2 minuty, a jakmile se sýr rozpustí, je servírujte dle potřeby.
Tip: Každou porci můžete posypat trochou nakrájené jarní cibulky.
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Zdroj receptu: Recepty pro dámy
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato