Recept na tyto lidové strapačky mám od své tety ze Slovenka – místo brynzy do nich přidává zelí s uzeným. Snadné, levné a výborné

Po návratu z chladného počasí přijde k chuti pořádný talíř halušek se zelím a uzeným masem. Nejdřív se na pánvi opeče cibulka, přidá se maso a nakonec kysané zelí, které svou nakyslou chutí pěkně vyváží jeho výraznost. S měkkými bramborovými haluškami tvoří kombinaci, která zasytí a zahřeje.
Na Slovensku jsou halušky známé především s brynzou a slaninou, připravují se ale i jinak. Se zelím a uzeným masem mají blízko k domácí kuchyni, ve které se vařilo z běžných surovin a nic nepřišlo nazmar. Brambory, zelí a maso byly po ruce a společně daly vzniknout obědu, který se v různých podobách zabydlel v celé střední Evropě.
Kysané zelí dodává jídlu příjemnou kyselost, ale také vlákninu a vitamin C. Naši předkové ho nakládali hlavně proto, aby měli zeleninu k dispozici i přes zimu. Právě kvašení mu dává typickou chuť a pomáhá prodloužit jeho trvanlivost. V kombinaci s uzeným masem příjemně osvěží jinak sytý pokrm. Zelí stačí podusit doměkka, aby si zachovalo chuť i část vitaminu C. Pokud je příliš kyselé, před vařením ho krátce propláchněte.
Recept si můžete upravit podle toho, co máte zrovna v lednici. Místo uzeného masa se hodí klobása, která dodá jídlu výraznější chuť, nebo libovější maso, pokud chcete jemnější výsledek. Mouku do bramborového těsta přidávejte postupně, aby halušky nebyly tuhé. Nejlepší jsou hned po promíchání se zelím a masem, dokud zůstávají měkké a zelí je pěkně šťavnaté.
Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno do větší mísy. Přidejte vejce, sůl a postupně zapracovávejte polohrubou mouku. Začněte s 500 g mouky a další přidávejte podle potřeby, dokud těsto nebude dostatečně husté, aby se dalo protlačovat přes síto na halušky.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Těsto protlačujte přes síto na halušky přímo do vroucí vody, případně z něj odkrajujte malé kousky. Halušky vařte po menších dávkách, aby se neslepily, a po vyplavání je nechte ještě 2–3 minuty provařit podle jejich velikosti.
Uvařené halušky vyjměte děrovanou naběračkou nebo je opatrně sceďte přes cedník. Nechte je krátce okapat a odložte stranou. Pokud je nebudete ihned míchat se zelím a masem, promíchejte je s trochou oleje, aby se neslepily.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Uzené maso nakrájejte na menší kostky nebo proužky. Na pánvi rozehřejte sádlo, přidejte cibuli a restujte ji dozlatova. Potom přidejte uzené maso a několik minut ho opékejte, aby se rozvinula jeho chuť.
K cibuli s masem přidejte kysané zelí a kmín. Podle potřeby přilijte trochu vody, aby se směs nepřipalovala, a vše promíchejte. Zelí duste 10–15 minut, dokud nezměkne, ale zůstane vláčné.
Zelí ochutnejte a podle kyselosti přidejte trochu cukru. Se solí zacházejte opatrně, protože uzené maso i zelí mohou být dost slané. Nakonec přidejte čerstvě mletý černý pepř a nechte přebytečnou tekutinu odpařit.
Uvařené halušky přidejte do pánve k zelí a uzenému masu. Opatrně promíchejte, aby se halušky nerozmačkaly a rovnoměrně se obalily směsí. Vše společně prohřívejte ještě 2–3 minuty a podle potřeby dochuťte.
Hotové halušky rozdělte na talíře a podávejte ihned, dokud jsou teplé. Pokud máte rádi výraznější cibulovou chuť, můžete zvlášť dozlatova opéct trochu cibulky a přidat ji na závěr. Další příloha není potřeba, protože halušky se zelím a uzeným masem tvoří vydatný oběd.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová