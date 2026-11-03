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Recept na tyto lidové strapačky mám od své tety ze Slovenka – místo brynzy do nich přidává zelí s uzeným. Snadné, levné a výborné

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Měkké bramborové halušky se v pánvi propojí s kysaným zelím a voňavým uzeným masem. Výsledkem je jednoduché jídlo, které zahřeje a zasytí i v chladných dnech.
Recept na tyto lidové strapačky mám od své tety ze Slovenka – místo brynzy do nich přidává zelí s uzeným. Snadné, levné a výborné

Recept na tyto lidové strapačky mám od své tety ze Slovenka – místo brynzy do nich přidává zelí s uzeným. Snadné, levné a výborné

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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