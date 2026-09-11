Recept na tuto zavařenou červenou řepu bez octu mám od své babičky – nemůžu si ji vynachválit a na nálev stačí jen 3 suroviny

Červená řepa má v kuchyni trochu zvláštní pověst. Někdo ji miluje od dětství, jiný jí přijde na chuť až později. Možná za to může právě způsob, jakým se nejčastěji podává. Když se její chuť nepřebije výrazným nálevem, ukáže se, že je přirozeně nasládlá a mnohem jemnější, než si mnozí pamatují ze školní jídelny.
A není zajímavá jen svou chutí. Její sytá červenofialová barva pochází z betalainů, tedy přírodních barviv, která jsou pro řepu typická. Najdeme v ní také vlákninu, folát a další látky, díky kterým má tahle nenápadná kořenová zelenina své pevné místo v pestrém jídelníčku. Právě barva je navíc důvodem, proč dokáže obyčejný salát během chvíle proměnit v něco, co na stole opravdu vynikne.
Řepa se dobře snoubí s chutěmi, které bychom u ní možná na první pohled nečekali. Křenem získá říz, jablko přidá svěžest, ořechy příjemnou křupavost a výrazný sýr zase vytvoří zajímavý kontrast. Z jedné sklenice tak nemusí být pokaždé stejná příloha – pokaždé ji můžete využít trochu jinak.
Domácí zásoby červené řepy navíc přijdou vhod hlavně v zimě, kdy není výběr čerstvé zeleniny tak pestrý jako v létě. Několik sklenic ve spíži může být příjemnou pojistkou pro dny, kdy potřebujete rychle doplnit oběd o něco dobrého. A právě takové jednoduché zásoby mají v domácí kuchyni svoje kouzlo.
Červenou řepu důkladně omyjte a nechte ji ve slupce. Vložte ji do hrnce s vodou a vařte přibližně 60–90 minut podle velikosti jednotlivých bulev, případně ji upečte v troubě doměkka. Hotová řepa by měla jít snadno propíchnout vidličkou, ale neměla by se rozpadat.
Uvařenou nebo upečenou řepu nechte dostatečně vychladnout, aby se s ní dobře pracovalo. Poté ji oloupejte a odkrojte zbytky stonků a kořínků. Připravenou řepu nastrouhejte nahrubo.
Nastrouhanou řepu vložte do hrnce a přidejte citronovou šťávu, sůl a 4 lžíce vody. Vše důkladně promíchejte, aby se citronová šťáva a sůl rovnoměrně rozprostřely. Řepu nechte několik minut odstát, aby se chutě spojily.
Hrnec postavte na mírný oheň a řepu přibližně 5 minut zahřívejte. Během zahřívání ji pravidelně promíchávejte, aby se nepřichytila ke dnu. Řepa by měla být horká, ale není potřeba ji dlouze vařit.
Mezitím si připravte čisté sklenice o objemu 300 ml a odpovídající víčka. Ještě horkou řepu naplňte do sklenic a pod jejich okrajem nechte přibližně 1 cm volného prostoru. Okraje sklenic pečlivě otřete, sklenice uzavřete víčky a pevně dotáhněte.
Uzavřené sklenice vložte do hrnce vyloženého utěrkou. Zalijte je horkou vodou přibližně do tří čtvrtin jejich výšky. Vodu přiveďte k varu a sklenice pasterujte 20 minut od okamžiku, kdy začne voda vřít.
Po pasterizaci sklenice opatrně vyjměte z hrnce a nechte je vychladnout. Zkontrolujte, zda víčka správně drží a nejsou vypouklá. Vychladlé sklenice uložte na chladné a tmavé místo nebo do lednice.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová