Recept na tohle těsto si určitě zapište – je nadýchané, úžasně vláčné a v mžiku hotové. Peču z něj všechny koláče a jen střídám ovoce

Když se kuchyní začne šířit vůně másla, citronové kůry a sladkých jablek, je jasné, že odpolední káva dnes nebude sama. Jablečný koláč s máslovým těstem láká už při pečení a po vychladnutí překvapí tím, jak krásně vláčný a lehký dokáže být. Na povrchu se zlatavé měsíčky jablek lehce opečou, zatímco uvnitř zůstává těsto jemné a nadýchané. Právě tenhle kontrast dělá z obyčejného jablečného moučníku dezert, ke kterému se budete rádi vracet.
Za jeho příjemnou strukturou stojí několik drobností, které mají větší význam, než se může zdát. Máslo dodává těstu plnější chuť a jemnost, zatímco vyšlehané bílky ho odlehčí, takže výsledkem není hutný koláč, ale příjemně nadýchaný moučník. Citronová kůra navíc zvýrazní vůni jablek a jejich lehkou kyselost, takže sladkost těsta nepůsobí těžce. Nejlepší volbou jsou proto pevnější, šťavnatá jablka s výraznější chutí, která se při pečení nerozpadnou na kaši.
Velkou výhodou je i nenáročnost tohoto moučníku. Hodí se na běžné odpoledne, kdy máte chuť na něco domácího, ale nechcete trávit hodiny v kuchyni. Základní suroviny bývají běžně po ruce a koláč se obejde bez krémů nebo složitého zdobení. Stačí ho po vychladnutí lehce poprášit moučkovým cukrem a můžete ho podávat. Pokud chcete chuť trochu obměnit, k jablkům se hodí například špetka skořice, hrst nasekaných vlašských ořechů nebo několik rozinek. V jiné sezoně můžete jablka nahradit švestkami, které vytvoří výraznější a šťavnatější variantu.
Máslo, vejce a mléko vyndejte s předstihem z lednice a nechte je dojít do pokojové teploty. Vejce poté rozdělte na žloutky a bílky, přičemž dbejte na to, aby se do bílků nedostala ani část žloutku.
Změklé máslo vložte do mísy a vyšlehejte ho s krupicovým a vanilkovým cukrem do světlé a nadýchané pěny. Poté za stálého šlehání postupně přidávejte žloutky, vždy jeden po druhém. Každý žloutek nechte dobře zapracovat, než přidáte další.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva a prosejte ji k vyšlehané máslové směsi. Přilijte mléko a přidejte jemně nastrouhanou citronovou kůru. Vše krátce promíchejte, až vznikne hladké a kompaktní těsto.
Bílky vložte do čisté mísy, přidejte špetku soli a vyšlehejte je do pevného sněhu. Sníh potom po částech opatrně vmíchejte stěrkou do těsta. Pracujte jemně, aby těsto zůstalo co nejvíce vzdušné a koláč byl po upečení nadýchaný.
Jablka omyjte, podle potřeby oloupejte a odstraňte z nich jádřince. Nakrájejte je na tenčí měsíčky a pokapejte šťávou z poloviny citronu. Citronová šťáva pomůže zachovat jejich svěží chuť a zároveň omezí hnědnutí nakrájených jablek.
Dortovou formu o průměru 24 cm vymažte máslem a vysypte hladkou moukou nebo strouhankou. Připravené těsto do formy přendejte a rovnoměrně ho rozetřete. Na povrch potom rozložte měsíčky jablek a posypte je dvěma lžícemi krupicového cukru.
Formu vložte do trouby předehřáté na 180 °C a koláč pečte přibližně 45 minut. Doba pečení se může mírně lišit podle trouby, proto ke konci pečení vyzkoušejte koláč dřevěnou špejlí. Pokud po zapíchnutí do středu vyjde čistá a bez nalepeného těsta, je koláč upečený.
Upečený koláč vyjměte z trouby a nechte ho ve formě zcela vychladnout. Teprve po vychladnutí ho opatrně vyjměte z formy, aby se zbytečně nepolámal. Před podáváním ho můžete podle chuti lehce posypat moučkovým cukrem nebo přelít citronovou polevou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová