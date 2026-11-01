Recept na pravou valašskou kyselicu s uzenými žebry jsem našla ve staré kuchařce – chutná přesně jako od babičky

Když se venku ochladí a člověk dostane chuť na pořádný domácí oběd, přijde vhod talíř horké polévky z kysaného zelí s uzenými žebry. V hrnci se pomalu vaří maso, kořenová zelenina a koření, které společně vytvoří silný vývar. Kysané zelí mu dodá příjemnou kyselost, opečená slanina s cibulí zase výraznější chuť a vůni, která připomíná poctivé vaření našich babiček. S krajícem čerstvého chleba je to jídlo, které dokáže zahřát i pořádně zasytit.
Kysané zelí má u nás dlouhou tradici. Dříve se připravovalo ve velkých nádobách, aby vydrželo přes zimu, kdy nebylo snadné získat čerstvou zeleninu. Díky kvašení získává svou typickou nakyslou chuť a obsahuje také vlákninu a vitamin C. Jeho chuť se dobře uplatní nejen v polévkách, ale i v dušených pokrmech nebo jako příloha k masu. Právě v této polévce pomáhá vyvážit tučnější uzená žebra a slaninu.
Při vaření je ale potřeba dát pozor na jednu zdánlivou maličkost: kdy přidat brambory. Pokud je vložíte do hrnce přímo s kysaným zelím, mohou zůstat tvrdé, i když se polévka vaří dlouho. Kyselé prostředí totiž zpomaluje měknutí brambor. Nejlepší je uvařit je zvlášť v mírně osolené vodě, případně je nejprve nechat změknout ve vývaru a zelí přidat až potom. Díky tomu budou brambory měkké a polévka se povede bez nepříjemného překvapení.
Uzená žebra dodají vývaru plnou chuť, kterou podpoří bobkový list, nové koření a kmín. Kořenová zelenina polévku zjemní a osmažená cibule se slaninou jí propůjčí další vrstvu vůně. Kyselost si můžete upravit podle vlastní chuti trochou odložené šťávy ze zelí, kterou přidávejte postupně až ke konci vaření. Polévku nechte krátce společně provařit, aby se chutě propojily, a podávejte ji horkou s čerstvým chlebem. Druhý den bývá často ještě lepší, protože se jednotlivé chutě krásně rozleží.
Uzená žebra vložte do velkého hrnce a zalijte vodou tak, aby byla ponořená. Přidejte bobkové listy a nové koření a přiveďte k varu. Poté stáhněte plamen a vařte přibližně 45 minut, dokud maso nezačne měknout.
Mrkev, petržel a celer očistěte a nastrouhejte nahrubo. Přidejte zeleninu do vývaru k žebrům a společně vařte, aby zelenina změkla a předala vývaru svou chuť. Podle potřeby dolijte trochu horké vody.
Brambory oloupejte a nakrájejte na přibližně stejně velké kostky. Vložte je do samostatného hrnce, zalijte mírně osolenou vodou a uvařte doměkka. Poté je slijte a část vody z vaření si ponechte stranou.
Kysané zelí podle potřeby lehce vymačkejte a nakrájejte na menší kousky. Šťávu si odložte na závěrečné dochucení. Zelí přidejte do vývaru s uzenými žebry a zeleninou a vařte dalších přibližně 25 minut, dokud nezměkne.
Slaninu nakrájejte na malé kostičky a opečte ji na pánvi. Přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a společně restujte dozlatova. Směs přendejte do polévky a dobře promíchejte, aby se její chuť rovnoměrně rozprostřela.
Do polévky přidejte uvařené brambory a nechte vše ještě přibližně 5 minut mírně provařit. Dochuťte kmínem, černým pepřem a podle potřeby solí. Pokud chcete výraznější kyselou chuť, přilévejte postupně odloženou šťávu ze zelí.
Hotovou polévku odstavte a nechte několik minut odpočinout, aby se chutě propojily. Uzená žebra můžete podávat v polévce nebo maso obrat od kostí a vrátit ho do hrnce. Podávejte horkou s krajícem čerstvého chleba.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová